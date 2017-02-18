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سياسة واقتصاد

جهات عليا بالسعودية تتدخل لحماية شركات عائلية كبرى من التفتت

أريبيان بزنس
السبت، 18 فبراير 2017
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جهات عليا بالسعودية تتدخل لحماية شركات عائلية كبرى من التفتت

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي عن تدخل جهات عليا في المملكة لحماية خمس شركات عائلية كبرى -دون أن يذكرها- من التفتت بعد أن دبت مشكلات عدة غير مالية فيها جراء تباين الشركات في الإدارة ومنهجية العمل مؤكداً أن تفتت مثل هذه الشركات سيضر بالاقتصاد.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الوزير ماجد القصيبي خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في مقعد التجار الذي عقد يوم الخميس الماضي بغرفة تجارة وصناعة جدة "منذ تعييني بالوزارة، استلمت ملفات خمس شركات عائلية لكبار الأسر تعاني من مشكلات، ونسعى بكل ما نستطيع لمعالجة أوضاعها، مع إعطائها أولوية لحمايتها عبر عدة طرق، من بينها إصلاح وتقريب وجهات النظر، أو تحويلها لمساهمة مغلقة، أو توزيعها إلى عدة شركات".

 

وتطرق الوزير إلى قرب توقيع اتفاقية في تركيا خلال وقت قريب يمكن للدول الإسلامية من خلالها تبادل 45 سلعة دون قيود، مشيرا إلى قرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة دون الإفصاح عن تفاصيله، على أن يصاحب الإعلان عنه تغطية إعلامية كبيرة.

 

وأكد تخصيص يوم الأربعاء القادم للقاء وزير المالية برفقة رجال الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومتطلباتهم حول الأوضاع الاقتصادية، مع نقله مطالبات بعض رجال الأعمال للمواضيع غير المختصة بوزارة التجارة إلى الوزراء المسؤولين.

 

وفي سياق آخر، قال "القصبي" إنه سيتم قريباً إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة يصاحبه تغطية إعلامية كبيرة، ولم يفصح عن أي تفاصيل حوله.

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