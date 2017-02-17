مجلس الغرف السعودية يطالب بإلغاء غرامات تأخير تحديث البيانات

تبنى مجلس الغرف السعودية شكوى عدد من أصحاب المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص تتضمن مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء الغرامات المفروضة عليها خلال الفترة الماضية بسبب عدم تحديث بياناتهم.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الشكوى أرجعت عدم تحديث البيانات لأسباب خارجة عن الإرادة وتعود إلى توقف الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الخوادم لعدد من الأجهزة الحكومية ومن ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أثناء وبعد الهجمة الإلكترونية الأخيرة.

وطالب الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية وزارة العمل بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذا الأمر، وبحثها مع اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات قد حذرت خلال الفترة الماضية، من هجمات إلكترونية مختلفة من نوعي فيروس شمعون 2 وفيروس الفدية، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، بعد تعرض مواقع حكومية لهجمات إلكترونية.