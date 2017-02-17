السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 102.8 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال تقرير لموقع "أرقام" الاقتصادي إن السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بذلك تواصل رفع حجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثالث على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ13 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.
وفيما يخص الإمارات، خفضت حيازتها من السندات الأمريكية بحوالي 2.4 مليار دولار إلى 60.6 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.
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