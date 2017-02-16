فيديو: من أول السعوديين الحاصلين على بدل حساب المواطن؟

كشف المشرف على برنامج حساب المواطن السعودي عن أول الفئات من المواطنين التي ستحصل على البدل النقدي من برنامج الدعم الحكومي والذين يصل عددهم إلى 2.5 مليون مستفيد.

وقال المشرف على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية "إن مستفيدي الضمان الاجتماعي، كبار السن، المطلقات، الأرامل، الأيتام، غير القادرين على العمل، ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تسجيلهم قبل بدء البرنامج، وهم أول شريحة تم تسجيلها بشكل تلقائي، وسيكونون أول الحاصلين على البدل باعتبارهم من الفئة الأولى".



وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن عدد المسجلين في سجلات برنامج حساب المواطن بلغ 9.751.652 مستفيداً من إجمالي عدد سكان المملكة الذين يبلغ عددهم 20.064.970 نسمة.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

