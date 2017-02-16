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سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة دبي العالمية" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

 

ونص المرسوم ــ رقم / 3 / لسنة 2017 ــ على أن تضم عضوية مجلس إدارة المؤسسة كلا من، معالي محمد إبراهيم الشيباني وعبد الرحمن صالح آل صالح وحمد مبارك بوعميم وسعدي عبدالرحيم حسن الرئيس وسوني ونج تشانغ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

 

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ــ بموجب المرسوم رقم / 23 / لسنة 2010 ــ ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

يذكر أن مؤسسة "دبي العالمية" تركز في أنشتطها على مجالات النمو الاستراتيجية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والأحواض الجافة إضافة إلى الخدمات الملاحية والتطوير الحضري والاستثمار والخدمات المالية.

 

 

وتشمل محفظة المؤسسة شركات كبرى ذات نشاط عالمي واسع النطاق بما في ذلك الأحواض الجافة العالمية وعالم المناطق الاقتصادية وشركة "استثمار العالمية" إضافة إلى "موانئ دبي العالمية".

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