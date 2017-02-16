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سياسة واقتصاد

صندوق جديد لأبوظبي بأصول 125 مليار دولار يبدأ العمل في مايو

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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صندوق جديد لأبوظبي بأصول 125 مليار دولار يبدأ العمل في مايو

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة استثمار جديدة لحكومة أبوظبي بأصول قدرها 125 مليار دولار تشكلت من خلال دمج أكبر صندوقين للإمارة إن من المتوقع أن تبدأ الشركة أنشطتها في مايو أيار.

 

تشكلت مبادلة للاستثمار من دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تملك حصصا في شركات بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى في الإمارات العربية المتحدة والعالم.

 

 

وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمار إن الشركة ستساهم في تنويع موارد اقتصاد أبوظبي وتقليص اعتماده على النفط من خلال استثمارات استراتيجية داخل الإمارة وخارجها.

 

 

وأظهرت بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية أن إجمالي أصول الشركة الجديدة يقدر بنحو 125 مليار دولار من واقع تقييمات نهاية 2015 مما يجعلها صندوق الثروة السيادي الرابع عشر على مستوى العالم.

 

 

وقال المبارك إن الشركة سيكون لها أربع منصات استثمارية تعمل في مجالات النفط والبتروكيماويات والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية والتعدين وصناعات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

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