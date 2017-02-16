صندوق جديد لأبوظبي بأصول 125 مليار دولار يبدأ العمل في مايو

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة استثمار جديدة لحكومة أبوظبي بأصول قدرها 125 مليار دولار تشكلت من خلال دمج أكبر صندوقين للإمارة إن من المتوقع أن تبدأ الشركة أنشطتها في مايو أيار.
تشكلت مبادلة للاستثمار من دمج مبادلة للتنمية مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تملك حصصا في شركات بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى في الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمار إن الشركة ستساهم في تنويع موارد اقتصاد أبوظبي وتقليص اعتماده على النفط من خلال استثمارات استراتيجية داخل الإمارة وخارجها.
وأظهرت بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية أن إجمالي أصول الشركة الجديدة يقدر بنحو 125 مليار دولار من واقع تقييمات نهاية 2015 مما يجعلها صندوق الثروة السيادي الرابع عشر على مستوى العالم.
وقال المبارك إن الشركة سيكون لها أربع منصات استثمارية تعمل في مجالات النفط والبتروكيماويات والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية والتعدين وصناعات الطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.المزيد من أخبار الإمارات
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس