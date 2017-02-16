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سياسة واقتصاد

صحيفة مال: تعيين سارة السحيمي رئيسا لمجلس إدارة البورصة السعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
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صحيفة مال: تعيين سارة السحيمي رئيسا لمجلس إدارة البورصة السعودية

(رويترز) - ذكرت صحيفة مال الإلكترونية اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تسمها أنه تم تعيين سارة السحيمي رئيسا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) وهي المرة الأولى على الإطلاق التي ترأس فيها امرأة منصبا رفيعا بشركة مالية حكومية.

 

وتشغل سارة السحيمي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة من حيث قيمة الأصول وهو منصب شغلته في أوائل 2014.

 

 

وكانت السحيمي تشغل من قبل منصب رئيس إدارة المحافظ في جدوى للاستثمار بالسعودية.

 

 

وبحسب الصحيفة فإن سارة السحيمي هي ابنة أول رئيس ومحافظ لمجلس هيئة السوق المالية جماز السحيمي الذي أعفي من منصبه عام 2006 عقب انهيار سوق الأسهم في فبراير شباط من ذلك العام.

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