امرأة ستتولى منصب المحافظ لأول مرة في تاريخ مصر

(رويترز) - قال محمد سلطان محافظ البحيرة للصحفيين اليوم الخميس إن نائبته نادية عبده ستتولى منصب المحافظ خلفا له لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف سلطان أنه سيشغل منصب محافظ الإسكندرية المجاورة. وسيؤدي وزراء ومحافظون جدد اليمين القانونية اليوم الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي التعديل الوزاري وتغيير عدد من المحافظين في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

ووفق موقع المصراوي، ولدت أول محافظة مصرية في أربعينيات القرن الماضي، وتخرجت من كلية الهندسة قسم الكيمياء عام 1968 وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية، وحصلت علي ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية.

يمتد نشاطها إلى تسعينيات القرن الماضى، تحديدا عام 1992، عندما تقلدت منصب نائب فنى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وظلت فى هذا المنصب حتى عام 2002.

تولت المحافظة الجديدة، منصب رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالإسكندرية، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب، واستمرت فيه لمدة 10 أعوام وتحديدا عام 2012، ثم عملت مستشار بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشغلت منصب عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME فى فرنسا منذ عام 1987 وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمى للمياه.

هذا بجانب كونها مؤسس جمعية مرافق الدول العربية أكوا "acuwa"، وأول رئيس للمؤسسة بالانتخاب من 12 دولة عربية، وحاليًا رئيس الجمعية العمومية للمنظمة ونائب رئيس الهيئة العليا للحكماء للمجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية.

تم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمى إنساني، تقديرا لجهودها فى مجال العمل ومجال المياه ، كما تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميز.

ويأتي التعديل الوزاري وتغيير عدد من المحافظين في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.