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سياسة واقتصاد

محكمة سويدية تحكم على معارض سوري بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب

أريبيان بزنس
الخميس، 16 فبراير 2017
محكمة سويدية تحكم على معارض سوري بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب
صورة من لقطات فيديو ظهر فيها سحانة يقتل مدنيين بعد تعذيبهم بتهمة تأييد النظام

ستوكهولم 16 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت محكمة سويدية اليوم الخميس حكما على مقاتل سوري معارض سابق يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب.

 


وقالت محكمة ستوكهولم إن هيثم سخانة (46 عاما) ثبتت إدانته في انتهاك القانون الدولي بمشاركته في إعدام سبعة من جنود الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012.

 

 

وقالت المحكمة إن سخانة الذي ألقي القبض عليه في مارس آذار الماضي ظهر في تسجيل مصور لعمليات قتل. لكنه نفى ارتكاب أي جريمة.

 

وقالت المحكمة في بيان "المدعى عليه شارك في الإعدام وأطلق النار على أحد الجنود الأسرى من بندقية."

وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

 

وفي عام 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل سوري معارض آخر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب" صور ونشر على موقع للتواصل الاجتماعي.

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