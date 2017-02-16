محكمة سويدية تحكم على معارض سوري بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب

ستوكهولم 16 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت محكمة سويدية اليوم الخميس حكما على مقاتل سوري معارض سابق يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب.
وقالت محكمة ستوكهولم إن هيثم سخانة (46 عاما) ثبتت إدانته في انتهاك القانون الدولي بمشاركته في إعدام سبعة من جنود الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012.
وقالت المحكمة إن سخانة الذي ألقي القبض عليه في مارس آذار الماضي ظهر في تسجيل مصور لعمليات قتل. لكنه نفى ارتكاب أي جريمة.
وقالت المحكمة في بيان "المدعى عليه شارك في الإعدام وأطلق النار على أحد الجنود الأسرى من بندقية."
وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.
وفي عام 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل سوري معارض آخر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم "يشبه التعذيب" صور ونشر على موقع للتواصل الاجتماعي.المزيد من أخبار سورية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس