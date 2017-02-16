عضو شورى: الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة للأجانب و700 ألف مواطن يبحث عن عمل

قال عضو في المجلس الشورى السعودي إن الاقتصاد السعودي وفر 12 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين فيما يوجد 700 ألف مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل في المملكة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري "إن البطالة التي تعاني منها المملكة ليست بطالة بمفهومها العالمي، بل خلل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل طالبي العمل لشغل تلك الوظائف".

وأوضح الأمير خالد أن غير السعوديين يمثلون 30 بالمئة من سكّان المملكة، وأن هذه النسبة تعد كبيرة في المفهوم العالمي، داعياً إلى فتح الفرص للالتحاق ببعض التخصصات الصحية والتقنية التي يطلبها سوق العمل.

وأضاف أن هناك نحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة، مشيراً إلى أن الوظائف الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواؤهم، لأن سوق الاقتصاد السعودي لن تبنى إلا على يد أبنائها، لذا على القطاعات المسؤولة تدريب وتأهيل الشباب ليستطيعوا منافسة غير السعودي، فيما توظيف المرأة بالقطاع الخاص يواجه عقبات لعدم توفر بيئة مناسبة لها، ولا بد من إعادة العمل على جعل بيئة القطاع الخاص مناسبة.

ويبلغ عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 8.59 مليون عامل ما يعادل 84 بالمئة من إجمالي المسجلين. فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 1.68 مليون عامل ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي المسجلين.