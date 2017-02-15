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سياسة واقتصاد

السعودية تدرس شراء حصص بشركة دايو الكورية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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السعودية تدرس شراء حصص بشركة دايو الكورية

ذكرت صحيفة كورية جنوبية اليوم الأربعاء أن السعودية تدرس شراء حصص في شركة دايو للهندسة والبناء الكورية والتي يبحث بنك كوريا للتنمية خصخصتها بنهاية العام الجاري.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت صحيفة "بولز" عن مصادرها إن المسؤولين من الحكومة السعودية زاروا "سول" -العاصمة الكورية الجنوبية- لمناقشة الشراء.

 

وقالت المصادر إن الشراء يمكن أن يتم من خلال صندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثماري السيادي للسعودية- أو مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، كما يمكن لشركة "إس أويل" -التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط- أن تشارك في عملية الاستحواذ.

 

وأضافت أن بنك التنمية الكوري يمتلك حصة قدرها 50.75 بالمئة من الشركة الكورية عبر صندوق ملكية خاصة، وتبلغ قيمة الحصص الرئيسية في الشركة 1.12 مليار دولار، ويتوقع أن تتراوح قيمة البيع بين 1.13 مليار و1.49 مليار دولار.

 

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