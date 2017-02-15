أبوظبي: معدل التغير في أسعار المستهلك بلغ 1.8 % خلال يناير

أكد مركز الإحصاء – أبوظبي في تقرير صدر عنه اليوم أن معدل التغير في أسعار المستهلك بلغ 1.8 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بشهر يناير من 2016، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالرقم القياسي لديسمبر 2016.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنفة وفق التصنيف الدولي " تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أشار المركز الى أن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 وأسهمت بنسبة 79.2 في المائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق.

وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.3 في المائة، وأسهمت مجموعة "النقل" بنسبة 20.8 في المائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.8في المائة.

وانخفضت أسعار مجموعة "الترويح والثقافة" بنسبة 8.4 في المائة خلال يناير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016 وحققت إسهاما مقداره 21.5 في المائة، أما مجموعة "المطاعم والفنادق" فقد انخفضت أسعارها بنسبة 1.4 في المائة وأسهمت في تخفيض الارتفاع بنسبة 3.0في المائة.

وأوضح التقرير أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه " الدنيا" ارتفعت بنسبة 2.0 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2016 كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة 2.2 في المائة وشريحة الرفاه "العليا" بنسبة 1.6 في المائة.