1235 شركة من 57 دولة تشارك في "أيدكس 2017" بأبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2017) والدورة الرابعة لمعرض الدفاع البحري (نافدكس 2017) بمشاركة أكثر من 1235 شركة من 57 دولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي.

وكشف اللواء الركن طيار، فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2017، في مؤتمر صحفي اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور اللواء الركن طيار إسحق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لشركة ابوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وسعيد المنصوري، مدير معرضي أيدكس ونافدكس 2017، أن الدورة المقبلة للمعرضين ستكون الأكبر والأكثر تميزاً منذ انطلاقتهما الأولى، مشيرا إلى تميز الدورة المقبلة بمشاركة متميزة كميا ونوعيا للشركات الوطنية بنسبة نمو 17% مقارنة بالدورة الماضية عام 2015".

ووفقا لصحيفة البيان، أشار المزروعي إلى أن معرض أيدكس استطاع أن يؤكد على مكانته الدولية المتميزة كأحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن المعرض ساهم بشكل فاعل في إظهار الجهود المبذولة من قبل قيادتها الرشيدة للنهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.

ونوه المزروعي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استحقاقا جديدا لمعرضي أيدكس ونافدكس، مؤكدا على أن العاصمة أبوظبي ستكون في قلب الحدث ومحط أنظار العالم.

وأعرب المزروعي عن ثقته بأن الدورة الحالية لمعرضي أيدكس ونافدكس ستكون متميزة مقارنة مع الدورات السابقة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي لمسته اللجنة المنظمة على جميع المستويات، سواء من حيث أعداد الوفود المشاركة او الشركات العالمية الكبرى التي ستتواجد في الحدث، وصولاً للأعداد الكبيرة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى أن اليوم الأول لمعرض أيدكس سيشهد عروضاً حية متميزة للغاية، والتي تحاكي عدداً من السيناريوهات العسكرية، إضافة لاستعراض لقدرات طيف واسع من المعدات والتجهيزات الدفاعية، بالإضافة لعروض الفرق العسكرية.

وأكد المزروعي أن معرض نافدكس 2017 الذي يقام بالتزامن مع معرض أيدكس، سيشهد تدشين عدد من السفن الحربية لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات.

وأشار حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي للمجموعة، لشركة ابوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في كلمته إلى أن أدنيك تعمل حالياً بالتعاون مع اللجان المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2017، على وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات الخاصة بالمعرضين، لإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث من المنتظر أن تكون هذه الدورة هي الأكبر والأكثر تميزاً منذ انطلاقته الأولى".

وأشار إلى أن فعاليات الدورة الأولى لمعرض أيدكس انطلقت في العام 1993، والذي شهد منذ ذلك الحين قفزات نوعية في أعداد المشاركين والزوار وصولاً للمساحات الإجمالية والعروض، حيث انطلقت فعاليات الدورة الأولى قبل 24 عاماً بمشاركة 350 شركة من 34 دولة وعلى مساحة لا تتجاوز 12 ألف متر مربع.

وذكر أن الدورة الحالية لمعرض إيدكس وهي الثالثة عشرة في تاريخه والرابعة لمعرض نافدكس، ستشهد مشاركة ما يزيد على 1.235 شركة محلية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية، مقارنة مع 1.200 شركة في العام 2015، والتي تشكل نسبة زيادة تصل إلى 3%، كما ارتفع عدد الدول المشاركة لتصل إلى 57 دولة، الأمر الذي يشكل زيادة بنسبة 10% مع الدورة السابقة للمعرض، بمشاركة 10 دول جديدة.

وتوقع الظاهري أن يستقبل معرضي أيدكس ونافدكس 2017 ما يزيد على 100 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم، في حين ارتفعت المساحات الكلية لمنصات العروض في معرضي أيدكس ونافدكس لهذا العام، لتصل إلى 53.532 متر مربع، وبنسبة زيادة بلغت 5 % مقارنة مع الدورة الماضية.

ونوه إلى أن الزيادة في مساحة منصات العروض ترجع إلى فصل فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، ليقام بصورة مستقلة عن معرض أيدكس حيث ساهم هذا القرار في توفير مساحات إضافية للعارضين الجدد والحاليين.

وأكد حميد الظاهري على أن الدورة الرابعة لمعرض نافدكس 2017، الذي يعقد بالتزامن مع معرض ايدكس، تحظى بإقبال كبير من قبل الشركات المتخصصة بالصناعات الدفاعية البحرية، حيث شهد معرض نافدكس نقلات نوعيه في عدد وحجم المشاركات المحلية والدولية منذ انطلاقته الأولى في العام 2011.

وأوضح أن الدورة الحالية تشارك فيها نحو 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية البحرية من 27 دولة، مقارنة مع 23 دولة في الدورة الماضية للمعرض وبنسبة نمو بلغت 17 %. وذكر أن عددا من القطع الحربية الزائرة، ستشارك في منطقة العروض الحية التابعة لنافدكس على المنصة البحرية (المارينا).

وتوقع اللواء الركن طيار إسحق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس توقيع القوات المسلحة لصفقات أكبر تزيد عن 18.5 مليار درهم.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي "لقد تجاوزت صفقات الدورة الماضية لمعرض آيدكس 2015 أكثر من 18.5 مليار درهم ، وتتطلع القوات المسلحة إلى توقيع صفقات أكبر خلال الدورة المقبلة وسنعمل على عقد شراكات قوية مع الشركات والدول المشاركة في المعرض، وتوقعاتنا كبيرة وننسق مع شركات كثيرة ونأمل أن نتجاوز قيمة صفقاتنا للدورة المقبلة دورة 2015.

وكشف سعيد المنصوري، مدير معرضي أيدكس ونافدكس 2017 عن أن الدورة المقبلة ستتميز بمشاركة هي الأكبر كما ونوعا للشركات الوطنية مشيرا إلى أن أكثر من 150 شركة وطنية تشارك في فعاليات المعرضين يوم الأحد المقبل بنسبة نمو 17% مقارنة بالدورة الماضية. وذكر أن جناح شركة الإمارات للصناعات العسكرية سيكون أكبر أجنحة معرض الشركات المشاركة في آيدكس، وسوف تشارك الشركات الوطنية بمعدات ومنتجات عسكري تغطي كافة أنواع الأسلحة سواء البرية أو البحرية أو الجوية.