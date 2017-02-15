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سياسة واقتصاد

13.3 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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13.3 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة

بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 13.3 مليار درهم خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام 2016 وفقا لأحدث الإحصائيات الخاصة بحركة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت فقط عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة.

 

وقال تجار في القطاع إن الزيادة في حجم تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تعكس مدى التطور المسجل في هذا النوع من التجارة بأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ، مؤكدين أن الطلب على هذه السلعة في زيادة مضطردة من قبل المستهلكين في السوق المحلي ومن المنتظر تواصلها خلال الفترة القادمة.

 

وفي تفاصيل حركة تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وفق وكالة أنباء الإمارات،  تظهر الاحصائيات ارتفاع قيمة المعاد تصديره من خلال منافذ أمارة ابوظبي الى 5.63 مليار درهم خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام 2016 وبنمو نسبته 125.2%مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 الذي وصلت فيه قيمة الصادرات 2.5 مليار درهم.

 

 

وتشكل قيمة ما تم اعادة تصديره من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 26% من إجمالي تجارة اعادة الصادرات لإمارة أبوظبي منذ يناير وحتى نوفمبر من عام 2016 والتي بلغت 21.72 مليار درهم.

 

 

وعلى صعيد الصادرات من هذه السلعة فقد بلغت قيمتها 3.06 مليار درهم منذ يناير وحتى فبراير من عام 2016 في حين وصلت قيمة الواردات 4.61 مليار درهم خلال نفس فترة الرصد.

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