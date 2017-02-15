إكسبو 2020 دبي يبرم شراكة مع إس إيه بي لتوفير تجارب للملايين

أعلن إكسبو 2020 دبي اليوم الأربعاء عن انضمام شركة "إس إيه بي" (SAP)، المتخصصة في مجال الحلول البرمجية المبتكرة إلى برنامج شراكة إكسبو 2020 دبي لتكون أول شريك دولي في فئة "شريك أول رسمي" وذلك في خطوة ستدعم توفير تجارب متميزة تلبي المتطلبات الشخصية للملايين من زوار المعرض العالمي القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه بوصفها شريكاً للحلول البرمجية المبتكرة لإكسبو 2020 دبي، وأول شريك دولي في هذه الفئة، سوف تساهم "إس إيه بي" التي تُعد إحدى أكبر الشركات العالمية لبرمجيات الأعمال، في تطوير منصات التكنولوجيا الفورية التي ستتيح لمنظمي الحدث والعارضين، تحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، ومن ثم استخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر ومصممة حسب أولوياته وتطلعاته.

وسيمكن ذلك الزوار الذين يصلون إلى موقع إكسبو 2020 دبي من معرفة أسرع الطرق على الأجنحة التي يحبذونها من خلال محطات مقترحة يمكنهم التوقف عندها أو بالإمكان على سبيل المثال إرشادهم إلى المكان الذي يستطيعون فيه الاطلاع على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي في حال كونهم من عشاق التكنولوجيا.

وهي الغاية التي يمكن تحقيقها بفضل امتلاك إس إيه بي لحلول التكنولوجيا الفورية القادرة على تحويل الإجراءات والبيانات التحليلية، المتوفرة أثناء رحلة التحضير والاستعداد لإقامة إكسبو 2020 دبي إلى أفكار تُبنى على أساسها الأفعال.

ولا تستمد تلك الأفكار أهميتها من مساعدة إكسبو 2020 دبي في تلبية الاحتياجات الفردية لزواره فقط، بل أيضا لأنها ستوفر تجربة متكاملة خاصة بكل زائر تشمل جوانب رحلته كافة أثناء الحدث العالمي المرتقب، بما في ذلك سبل الضيافة والإقامة الفندقية والنقل والاتصالات.

وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لـ إكسبو 2020 دبي أن هذه الشراكة ستساهم في توفير تجربة استثنائية لكل زائر.

وقال "إس إيه بي لديها تاريخ حافل بالنجاحات والإنجازات على صعيد توفير حلول برمجية جديرة بالثقة للمشاريع والأعمال، وسيكون لها دور محوري في خطط إكسبو 2020 دبي وعملياته التشغيلية".

وأضاف "نعكف على بناء قاعدة هائلة من مقدمي الحلول التكنولوجية التي توفر أجواءً تفاعلية خلاّقة. وستقدم (إس إيه بي) منصات مبتكرة ستساعدنا في اتباع منهجية أكثر ذكاءً وابتكاراً وكفاءةً في توفير تجارب استثنائية طوال الرحلة المتجهة نحو العام 2020، وأثناء فعاليات الحدث العالمي المرتقب".

يُذكر أنه من المتوقع أن يقوم إكسبو 2020 دبي، بإدارة أكثر من 20 حلاً من حلول التكنولوجيا الفورية، عبر منصة (SAP HANA) للحوسبة داخل الذاكرة، وحزمة برمجيات الأعمال (SAP S/4HANA).

وفي سياق متصل، أشار بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه بي إس إيه" إلى أن هذه الشراكة تؤكد عزم إكسبو 2020 دبي وتصميمه على أن يكون حدثاً عالمياً استثنائياً بكل المقاييس، ومنصةً لاستعراض أحدث تقنيات القرن الحادي والعشرين على أرض الواقع، أمام جمهور عالمي عريض يمثل أكثر من 180 دولة.

وقال ماكديرموت "ستحرص إس إيه بي على إثراء تجربة إكسبو 2020 دبي ومساعدة الحدث العالمي على إدارة فعالياته بطريقة سهلة ومبتكرة بما يدعم مكانة ’دبي‘ التي تعد واحدة من أبرز المدن الذكية في العالم وأكثرها ابتكاراً وإبداعاً".

وأضاف "بفضل تجاربها مع مختلف الأحداث العالمية الكبرى، مثل معارض إكسبو السابقة والدورات الأولمبية وبطولات كرة القدم الأمريكية، تمتلك’ إس إيه بي‘ من الخبرة والحلول التكنولوجية المستقبلية ما يؤهلها للتعاون مع إكسبو 2020 دبي من أجل إقامة واحد من أكثر الأحداث العالمية تطوراً على الصعيد التكنولوجي".

وتمثل الاتفاقية الجديدة مع إكسبو 2020 دبي، أحدث شراكة بين (إس إيه بي) ومؤسسات القطاعين الخاص والعام في دولة الإمارات. وتعمل "إس إيه بي" كذلك على تطوير المعرفة والمهارات في المنطقة، عبر "معهد إس إيه بي للتدريب والتطوير" الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له.

وستقوم "إس إيه بي" بتسخير الخبرة التي اكتسبتها من "برنامج مدن المستقبل" التابع لها، الذي يعمل مع أكثر من 4500 هيئة حكومية محلية في مدن عديدة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك برشلونة وكيب تاون ونيويورك، في سبيل تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة.

ويعتزم إكسبو 2020 دبي الإعلان عن شراكات مهمة أخرى في مجال التكنولوجيا وغيره، في المستقبل القريب في إطار الاستعداد لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.