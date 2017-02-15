أبوظبي: حكم بالمؤبد على مواطن انضم الى تنظيم إرهابي

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد لمواطن ــ 29 سنة ــ لإدانته بالانضمام الى تنظيم إرهابي والسفر والقتال ضمن صفوفه.

كما حكمت بالسجن / 10 / سنوات لإماراتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة كافة في القضية بعد إدانتها بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مبايعة زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي على المواقع الالكترونية الخاصة بالتنظيم وقيامها بنشر مواد إعلامية ومعلومات على مواقع التواصل للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية.

بالإضافة إلى حذف المعلومات والبيانات المستخرجة من الأجهزة المصادرة وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها والزامها بالمصروفات القضائية، فيما برأت المحكمة شقيقتها من جميع التهم المنسوبة اليها، حسب وكالة أنباء الإمارات.

كما قضت المحكمة بإيداع ثلاثة شباب إماراتييين أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية وإخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر مدة ستة أشهر.

ونظرت المحكمة في عدد من القضايا الأمنية واستمعت الى عدد من المرافعات وحجزت قضايا أخرى للنطق فيها خلال جلساتها القادمة.