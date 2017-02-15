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سياسة واقتصاد

وفاة سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان عقب إصابته بحادث إرهابي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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وفاة سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان عقب إصابته بحادث إرهابي

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية اليوم (الأربعاء) وفاة السفير الإماراتي لدى أفغانستان جمعة الكعبي متأثراً بإصابته بتفجير قندهار في كانون الثاني (يناير) الماضي، بحسب ما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وقالت الوزارة في بيانها:" ببالغ الحزن والأسى ننعي شهيد الوطن والواجب الابن البار جمعة محمد عبدالله الكعبي الذي قدم روحه الطاهرة لأجل الإنسانية " .

وكان السفير ومجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين قد تعرضوا لاعتداء إرهابي في دار الضيافة لوالي قندهار، نجم عنه مقتل نخبة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان.

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