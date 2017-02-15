واشنطن تعترف باستخدامها اليورانيوم المنضب ضد "داعش" بسوريا

اعترفت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، باستخدامها آلاف من قذائف "اليورانيوم" المنضب في طلعتين جويتين نفذتهما عام 2015 بسوريا، لضرب ناقلات نفطية برية مصفحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي رسالة بعث بها إلى الأناضول الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الرائد جوش جاك: "استطيع أن أؤكد استخدام اليورانيوم المنضب".

وأضاف جاك أن الجيش الأمريكي استخدم أكثر من 5 آلاف قذيقة "يورانيوم" منضب ضد ناقلات نفط برية مصفحة لـ"داعش" في محافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق).

ووفق وكالة الأناضول، أوضح أن أحد الطلعتين الجويتين تمكنتا من تدمير 46 مركبة للتنظيم في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، فيما تمكنت الأخرى من تدمير 293 مركبة.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن قرار استخدام قذائف اليورانيوم المنضب جاء بناء على تقييم الجهات العسكرية دون الرجوع للرئيس الأمريكي باراك أوباما وقتها.

ولفت إلى هذه الخطوة جاءت "لضمان قدرة القذائف المستخدمة على خرق الدروع وزيادة إمكانية تدمير قافلة الشاحنات التي كان يستخدمها داعش لنقل النفط بشكل غير مشروع".

ومنذ الحرب على العراق في 2003، لم تستخدم الولايات المتحدة هذا النوع من القذائف المحرمة لما تسببت به وقتها من مشاكل صحية بعيدة الأمد في العراق، خاصة في الفلوجة حيث خاض الجيش الأمريكي أصعب معاركه هناك.