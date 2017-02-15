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سياسة واقتصاد

الرياض: رواتب 48% من السعوديين بالقطاع الخاص لا تتجاوز 3 آلاف ريال

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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الرياض: رواتب 48% من السعوديين بالقطاع الخاص لا تتجاوز 3 آلاف ريال

أظهر تقرير حكومي حديث أن رواتب نحو 801.6 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار) شهرياً أي ما يعادل نسبته 48 بالمئة من المواطنين في القطاع وأن هناك نحو 23526 مواطن رواتبهم تقل عن 1500 ريال (400 دولار).

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 10.26 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام 2016.

 

وبحسب تقرير المؤسسة، انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص بشكل طفيف خلال الربع الثالث 2016 بنحو 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي حيث بلغ آنذاك 10.29 مليون مشترك.

 

وبلغ عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 1.68 مليون عامل ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي المسجلين.

 

وفي المقابل، بلغ عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 8.59 مليون عامل ما يعادل 84 بالمئة من إجمالي المسجلين.

 

وبخصوص الأجور، بلغ عدد السعوديين الذي يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهرياً نحو 801.6 ألف موظف ما يعادل 48 بالمئة من إجمالي السعوديين على رأس العمل.

 

وبلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهرياً نحو 209 آلاف موظف، بما يمثل 12 بالمئة من إجمالي الموظفين على رأس العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

 

وفيما يخص المشتركين غير السعوديين، بلغ عدد الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال نحو 7.5 مليون موظف، وهو ما يمثل 87 بالمئة من إجمالي الأجانب على رأس العمل بنهاية الربع الثالث 2016.

 

في المقابل، بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهرياً نحو 249 ألف موظف بما يمثل 3 بالمئة من إجمالي الموظفين غير السعوديين على رأس العمل خلال نفس الفترة.

 

وبلغ عدد المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في منطقة الرياض نحو 3.6 مليون مواطن ومواطنة بنهاية الربع الثالث 2016، ما يمثل 35 بالمئة من إجمالي المشتركين.

 

وفيما يخص توزيع المشتركين حسب النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 42 بالمئة من الموظفين (سعوديين وغير سعوديين) على رأس العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ما يعادل 4.3 مليون موظف، تلاه قطاع التجارة بنسبة 25 بالمئة ما يمثل 2.5 مليون موظف.

 

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