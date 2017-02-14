روسيا غاضبة بسبب فوز صورة لمقتل السفير الروسي في تركيا

أعربت السفارة الروسية في انقرة عن غضبها الثلاثاء بسبب منح جائزة "وورلد برس فوتو" لصورة الشرطي التركي أثناء اغتياله السفير الروسي في انقرة العام الماضي.

وقتل الشرطي مولود ميرت ألتينتاس (22 عاما) السفير الروسي اندريه كارلوف وهو يهتف "الله أكبر" و "لا تنسوا حلب" اثناء افتتاح معرض للصور الروسية في انقرة في 19 كانون الاول/ديسمبر.

وحسب موقع فرانس 24، قالت السفارة إن قرار لجنة التحكيم منح الجائزة لهذه الصورة "محبط" ويظهر "تجاهلا تاماً للأخلاق والقيم الأخلاقية". وأضافت في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ان الدعاية لفظائع الارهاب غير مقبولة".

والتقط الصورة برهان أوزبيليسي، مصور وكالة "أسوشيتد برس" الذي لازم مكانه أثناء عملية الاغتيال.

وأشادت لجنة التحكيم بشجاعة المصور ورمزية الصورة التي سببت خلافا بين لجنة التحكيم حيث عارض رئيسها ستيوارت فرانكلين اختيارها.

وقال فرانكلين إن "منح الصورة هذه المكانة هي دعوة للذين يفكرون في مثل هذه الاعمال".

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي كونستانتين كوساشيف إن الخيار كان "على الاخلاقيات" وتساءل "كم ارهابيا آخر يمكن أن يعتبر هذه الصورة مصدر إلهام له".

وقتل ألتينتاس على الفور برصاص قوات الامن التركية، وقالت السلطات أنه كان عضوا في جماعة تابعة للداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تلقي عليه انقرة باللوم في المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو.

إلا أن موسكو، التي ارسلت فريق تحقيق الى انقرة بعد عملية الاغتيال، لم تؤكد هذه النتيجة.