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سياسة واقتصاد

السعودية: 800 ريال شهرياً حد أدنى يدفعها رب الأسرة المقيم بدءاً من يوليو

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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السعودية: 800 ريال شهرياً حد أدنى يدفعها رب الأسرة المقيم بدءاً من يوليو

قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن تطبيق الرسوم الإضافية المفروضة على المقيمين في المملكة، جرى تطبيقه من بداية العام الهجري الجاري (1 محرم 1438هـ) الموافق 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وذلك من خلال بدء تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات الخروج والعودة والمرور والدخول.

 

وأضافت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أنه "ستتواصل من خلال بدء تطبيق برنامج المقابل المالي على المرافقين بالنسبة لأسر المقيمين، بدءاً من مطلع يوليو/تموز المقبل. وفي يوليو من العام المقبل (2018)، سيتم تطبيق رسوم على العمالة الفائضة عن السعوديين في المنشآت والمساوية لهم أيضاً".

 

ومع حلول يوليو/تموز 2018، سيواجه رب الأسرة المقيم، دفع نحو 800 ريال (214 دولار) شهرياً في مقابل الرسوم المختلفة، من تعديل تأشيرات الخروج والعودة، والمقابل المالي للمرافقين، ورسوم العمالة الفائضة (التي تمثل النسبة الأعلى من أوضاع أغلب المقيمين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، حتى يتسنى له تجديد إقامته ورخصة العمل، وذلك بالنسبة للحد الأدنى لرب أسرة لديه طفلين فقط مع زوجته.

 

وبدءاً من يوليو/تموز 2018، يبدأ تطبيق رسوم أعداد العمالة الفائضة والمساوية، حيث يُسدَّد عن العامل في الفائضة 400 ريال شهرياً، كما أنه سيدفع شهرياً 300 ريال (في السنة الأولى) عن أسرته المكونة من زوجته وطفلين (وهذا الحد الأدنى تقريباً)، إلى جانب حاجته لدفع تأشيرة خروج وعودة لأربعة أشهر فقط سنوياً تكلفتها للأفراد الثلاثة من أسرته 1200 ريال (320 دولار)، تنقسم على 100 ريال (27 دولار) شهرياً، وهذا يعني أن مجموع ما يدفع رب الأسرة المقيم لهذا الوضع في الحد الأدنى 800 ريال شهرياً.

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