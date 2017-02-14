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سياسة واقتصاد

نمو أرباح اتصالات الإماراتية مع زيادة الإيرادات بالسوق المحلية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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نمو أرباح اتصالات الإماراتية مع زيادة الإيرادات بالسوق المحلية

(رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة اتصالات الإماراتية اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في أرباح الشركة بدعم من نمو إيراداتها في السوق المحلية.

 

وقالت اتصالات إن إيراداتها في الإمارات العربية المتحدة زادت 5.5 بالمئة بفضل الأداء القوي لخدمات البيانات واستخدام حلول إنترنت النطاق العريض وأنشطة وحدتها اتصالات المغرب. وزاد إجمالي إيرادات المجموعة اثنين بالمئة إلى 52.36 مليار درهم.

 

 

وقالت اتصالات إن أرباحها الصافية العائدة للمساهمين زادت 1.9 بالمئة إلى 8.42 مليار درهم (2.29 مليار دولار) في 2016 مضيفة أن أرقام 2015 "معاد بيانها".

 

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بخصوص التعديلات.

 

 

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي ربح اتصالات في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.24 مليار درهم حيث لم تعلن الشركة عن النتائج الفصلية.

 

 

ويقول موقع اتصالات على الإنترنت إن أرباح الربع الأخير من 2015 بلغت 2.60 مليار درهم.

 

 

وكان محللون في سيكو البحرين توقعوا وصول الأرباح في الربع الأخير من 2016 إلى 2.24 مليار درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس 2.09 مليار درهم.

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