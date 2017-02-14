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سياسة واقتصاد

حساب المواطن: الدعم لا يشمل مواطني الخارج إلا عند عودتهم واستقرارهم في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
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حساب المواطن: الدعم لا يشمل مواطني الخارج إلا عند عودتهم واستقرارهم في السعودية

قال المشرف العام على برنامج (#حساب_المواطن) السعودي إن المواطنين المقيمين في الخارج، سيمكنهم الاستفادة لاحقاً من البرنامج عند عودتهم واستقرارهم داخل السعودية.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن ماجد العصيمي قوله إن يحق لأرباب أسر السعوديين المقيمين في الخارج التسجيل في البرنامج إذا كانوا في الداخل حالياً، إلا أن الدعم سيقتصر فقط على أفراد أسرهم الموجودين داخل السعودية.

 

وأضاف "العصيمي" أن هناك شروطاً أساسية لابد من وجودها في الشخص المتقدم للبرنامج؛ من بينها أن يكون مقيماً في السعودية إقامة دائمة، وألا يكون سجيناً أو مقيماً إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن)، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

 

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

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