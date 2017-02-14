Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تلاحق محلات "أبو ريالين" و"أبو 5 ريالات" بسبب تقليد العلامات التجارية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تلاحق محلات "أبو ريالين" و"أبو 5 ريالات" بسبب تقليد العلامات التجارية

أكد مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار السعودية ملاحقة الوزارة لمحلات "أبو ريالين" و"أبو 5 ريالات" بسبب تقليد العلامات التجارية وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي قوله "إذا كانت محلات (أبو ريالين، وأبو 5 ريالات) تقلد العلامات التجارية للمنتجات، فيجب على المستهلك إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار لكي تبدأ في الإجراءات، وعند ثبوت المخالفة ستطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية وفقا لنظام العلامات التجارية".

 

وأضاف فهد الهذيلي "أما في حال كان المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، فإن ذلك يعد حالة غش، وبالتالي ستطبق الوزارة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري".

 

محلات أبو ريالين

 

من الأسواق القريبة من الحرمين، انطلقت أول شرارة محال التخفيضات الدائمة، والتي تعرف في السعودية بـ"أبو ريالين" ولاحقاً بمحلات أبو 5 ريالات لأصناف جديدة من السلع.

 

وفي العام 1999 بحي العنبرية بجوار المسجد النبوي، تم افتتاح "مُنشى للهدايا"، والذي يعد أول محل لبيع الخرداوات بنظام السعر الثابت، ومنذ ذلك التاريخ انتشرت العديد من المحال التي تبيع بهذا النظام.

 

ومن التمركز حول أسواق الحرمين المكي والمدني، إلى الانتشار والتوسع، حيث تزايدت محال أبو ريالين لتجوب طول المدن السعودية وعرضها، حيث تمكنت - بحسب متخصصين - من تصدر قائمة المحلات الأكثر تسوقاً وتفضيلاً لدى الأسر السعودية، واستطاعت أن تكتسح السوق وترغّب المستهلك، بسبب معروضاتها المتنوعة، خاصة التي تعنى بالنساء والأطفال.

 

وتوسعت محلات أبو ريالين بطريقة اقتحمت فيها "مجالات بيع" غير تخصصها، فبعد أن كانت محصورة في الخرداوات انتقلت إلى بيع الأدوات المكتبية والقرطاسية، وهو ما حدا بالتجار لتقديم مطالبات تجارية تقضي بمنع محلات أبو ريالين من بيع المستلزمات المكتبية، مستندين في ذلك إلى ضرورة أن يكون السجل التجاري متطابقاً مع نوعية النشاط التجاري المسجل فيه.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

سجن موظفين في الخطوط الجوية السعودية زورا 2400 تذكرة

السوق المالية السعودية تقر طرح شركتين جديدتين بالسوق الموازية

تعليمات جديدة للسعوديين إثر إيقاف 4 مواطنات بمطار القاهرة

الرياض : محلات "أبو ريالين" التي انتشرت بشكل مخيف في السعودية هي نتاج عمليات غسل أموال

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

قرض ألماني للعراق بقيمة 500 مليون يورو لإعادة الإعمار

وزير سعودي: دعم حكومي لـ 3 قطاعات بقيمة 92 مليار ريال

نتنياهو سيطالب ترامب بوضع شرط لإعمار سوريا باعترفها بالسيادة الإسرائيلية في الجولان في اي تسوية

الشرطة السودانية تعثر على مواد متفجرة وجوازات سفر أجنبية بعد انفجار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هل يبزغ فجر السيارات الكهربائية في الخليج مع وصول تيسلا؟

ابنا ترامب ضيفا شرف في افتتاح ناد عالمي للجولف في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »