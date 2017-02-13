ترامب يحضر لإصدار مرسوم جديد حول الهجرة

ا ف ب ووكالات أنباء: ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة سياسة طرد المهاجرين غير الشرعيين ورفض الاجانب الاتين من دول تعتبرها ادارته “مرتعا” للارهابيين بالرغم من الاحتجاجات والاعتراضات القضائية.

وأعلن البيت الأبيض أمس، أنه يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة بعد تعليق القضاء للمرسوم الأول الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير، وأثار استهجاناً حول العالم. وقال مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر لقناة فوكس الإخبارية، «ندرس جميع الخيارات المتاحة» على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا، أو إصدار مرسوم جديد.

وبعد حملة اعتقالات طاولت مهاجرين الاسبوع الماضي اكد البيت الابيض انه ينوي تسريع طرد المقيمين بصورة غير مشروعة في البلاد. وكتب الرئيس الامريكي في تغريدة “قمع المهاجرين السريين المجرمين ليس الا تطبيقا للوعود التي قطعتها خلال حملتي”. واضاف “يتم ابعاد افراد في عصابات ومهربي مخدرات وغيرهم!”. وسمحت عملية واسعة استمرت لايام باسم “كروس تشيك” بتوقيف مئات المهاجرين السريين في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة وخصوصا لوس انجليس (160 اعتقالا) ونيويورك (40 اعتقالا بحسب منظمة).

ونهاية كانون الثاني/ يناير اصدر الرئيس الجمهوري مرسوما امر الاجهزة المكلفة عمليات الابعاد بان تستهدف اولا المجرمين المقيمين بصورة غير مشروعة او الذين يشتبه بارتكابهم جنحا. وهي فئة اكبر بكثير من تلك التي حددتها ادارة باراك أوباما واعطت الاولوية لطرد المجرمين والافراد الذين يكررون ارتكاب الجنح. وشددت السلطات السبت على الطابع الروتيني لهذه العمليات. لكن البيت الابيض اكد الاحد انه تم تكثيف قمع المهاجرين السريين. وقال المستشار السياسي للرئيس الأمريكي ستيفن ميلر لقناة فوكس الاخبارية “بأمر من الرئيس تم تنفيذ عمليات واسعة لمراقبة الهجرة بتشدد اكبر”. واوضح “صحيح أن عمليات كروس تشيك تنفذ سنويا. لكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة واهم لإبعاد الاجانب المنحرفين”. وطالب العديد من الديمقراطيين الحكومة بتقديم ايضاحات خشية ان يدفع مهاجرون سريون لا سوابق قضائية لديهم، ثمن هذه العمليات. وجسد ملف ربة اسرة في فينكس (اريزونا) ابعدت الخميس الى المكسيك قلق اليسار وايضا بعض صفوف اليمين.

وحذر سيناتور اريزونا الجمهوري جيف فلايك من أن “ثمة قلقا كبيرا هنا في اريزونا بين اولئك الذين اتوا بصورة غير مشروعة ولم يرتكبوا اي جنحة”، مؤكدا ان الحل لا يمكن ان يتجلى الا في اصلاح كبير لنظام الهجرة في الكونغرس. – مرسوم جديد وبشأن المرسوم حول الهجرة الذي علقه القضاء، بعث البيت الابيض الاحد برسالة تحد مفادها أن دونالد ترامب قد يوقع في الايام المقبلة نسخة معدلة من المرسوم الاول، سيصمد هذه المرة امام القضاء والمحاكم. وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو اعتبرت الخميس ان لا صلاحية مطلقة للسلطة التنفيذية في مجال الهجرة وان حقوق الاجانب الذين يحملون تأشيرات يجب ان تحترم. والمرسوم الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير واثار استهجانا حول العالم يغلق الحدود طوال ثلاثة اشهر امام رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة وامام جميع اللاجئين لاربعة اشهر.

كما يطرح المرسوم مسألة التمييز الطائفي المحتمل في انتهاك لدستور الولايات المتحدة بما ان الدول السبع المحظورة ذات غالبية مسلمة (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن). وأكد المستشار السياسي البارز ستيفن ميلر، أن البيت الأبيض ينظر في كل الخيارات لإعادة فرض حظر السفر المؤقت على الأجانب، الذين يعتبرهم الأكثر خطورة لاحتمال كونهم عناصر إرهابية. وقال ميلر: “إننا ندرس كل خطوة ممكنة، للحفاظ على سلامة وطننا من الإرهاب”. ويشمل ذلك، السعي لعقد جلسة استماع مستعجلة في المحكمة العليا، أو مناقشة أساس الحظر بصورة أكثر شمولا في محكمة اتحادية أو إصدار أمر تنفيذي جديد.

وقال ميلر لقناة “ان بي سي” إن “القضاة استحوذوا على صلاحية تعود في الواقع للرئيس الأمريكي”. واضاف “ليس لأي أجنبي يأتي من اليمن أو أي بلد اخر حق دستوري لدخول بلادنا” موضحا أن اختيار الدول السبع يستند الى الاوضاع الامنية فيها. واوضح “ان سوريا بلد يشهد حربا وليبيا مدمرة واليمن يواجه تصاعدا لتنظيم ارهابي”. والجمعة، لمح ترامب إلى احتمال اصدار مرسوم جديد موضحا انه قد يعلن اجراءات جديدة “الاثنين أو الثلاثاء”. واعلن ميلر الاحد ان الخيار يبقى مطروحا علما بان المعركة يمكن ان تستمر امام المحاكم وحتى المحكمة العليا. واضاف “سنقوم بكل ما في وسعنا لحماية بلادنا من الارهاب”. واشاد ترامب شخصيا بالنهج المتشدد الذي دافع عنه المستشار الشاب (31 عاما) على قنوات التلفزيون الاميركية، وهو مهندس السياسة الجديدة للبيت الابيض المناهضة للهجرة. وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة “عمل ممتاز!”.