Arabian business
سياسة واقتصاد

لاجئ سابق في الولايات المتحدة يصبح رئيسا للصومال

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
لاجئ سابق في الولايات المتحدة يصبح رئيسا للصومال

تناولت صحف أمريكية نبأ وصول لاجئ سابق إلى الولايات المتحدة حيث درس في جامعة بوفالو في نيويورك ثم عمل في وزارة النقل في ولاية نيويورك، عاد إلى بلاده ليصبح اليوم رئيسا للصومال، فيما أشارت مواقع أمريكية أخرى إلى أنه حامل للجنسية الأمريكية والصومالية معا.

 

 

 

وفاز الأسبوع الماضي رئيس وزراء الصومال السابق محمد عبد الله محمد، الشهير بـ"فرماجو"، بانتخابات الرئاسة التي صوت فيها أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة بحسب بي بي سي.

وحصل فرماجو على 186 صوتا، أي 56 في المئة، من مجموع أعضاء البرلمان. وحصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود على 97 صوتا، أي بنسبة 28 في المئة.

وأعلن فرماجو الرئيس التاسع للصومال منذ الاستقلال.

 

 

وأدى الرئيس الجديد اليمين القانونية، وتعهد بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة والديمقراطية ومحاربة الفساد.

واجتمع نواب البرلمان في مطار بالعاصمة مقديشو تحت إجراءات أمنية مشددة، لأن باقي أرجاء المدينة ليست آمنة.

وتنافس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أكثر من 20 مرشحا.

وقال فرديناند أوماندي مراسل بي بي سي من مقر التصويت إن قاعة التصويت هي مربض للطائرات تم تحويله إلى مقر للانتخابات.

وحظر المرور في المدينة وأغلقت المدارس وأعلنت منطقة حظر طيران فوق مقديشو للحيلولة دون وقوع هجمات.

وعلى الرغم من ذلك، أطلق مسلحون متشددون قذائف هاون بالقرب من موقع المطار مساء الثلاثاء.

ولم تجر في الصومال، الذي يعاني من صراعات دينية وعشائرية، انتخابات ديمقراطية عامة منذ عام 1969.

وأعقب انتخابات عام 1969 انقلاب وديكتاتورية ونزاعات مسلحة.

وينظر إلى الانتخابات كجزء من عملية طويلة ومعقدة لمساعدة الصومال على إعادة بناء الديمقراطية والاستقرار.

وتوجد قوات تابعة للاتحاد الافريقي في الصومال قوامها 20 ألف جندي للحيلولة دون إطاحة جماعة الشباب المسلحة بالحكومة الضعيفة.

 

المزيد من أخبار الصومال

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أبوظبي أكبر منتج للكبريت في العالم

قائمة بالأحداث المتوقعة في السعودية حتى 27 فبراير

"سي آي إيه" تمنح ولي العهد السعودي ميدالية تقديرا لجهوده في مكافحة الإرهاب

بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد : تدشين "قوس النصر" لمدينة تدمر في القمة العالمية للحكومات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي

بالصور : محمد بن راشد يزور معرض "الحكومات الخلاقة"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »