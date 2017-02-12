(رويترز) - فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في السعودية حتى 27 فبراير/شباط:
الاثنين 20 فبراير شباط:
الرياض - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هرفي للأغذية.
الخميس 23 فبراير/شباط:
بريدة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت القصيم وموعد استحقاق الأرباح النقدية للشركة بواقع ريال للسهم عن الربع الأخير من 2016.
مكة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة جبل عمر للتطوير.
الأحد 26 فبراير/شباط:
الرياض - البورصة السعودية تطلق السوق الموازية "نمو".
الاثنين 27 فبراير/شباط:
الرياض - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت اليمامة وموعد استحقاق الأرباح النقدية بواقع 0.25 ريال للسهم عن الربع الأخير من 2016.
الخبر - الجمعية العامة العادية لشركة إكسترا.المزيد من أخبار الإمارات
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