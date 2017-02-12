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سياسة واقتصاد

قائمة بالأحداث المتوقعة في السعودية حتى 27 فبراير

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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قائمة بالأحداث المتوقعة في السعودية حتى 27 فبراير

(رويترز) - فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في السعودية حتى 27 فبراير/شباط:

 

الاثنين 20 فبراير شباط:

 

الرياض - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هرفي للأغذية.

 

الخميس 23 فبراير/شباط:

 

بريدة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت القصيم وموعد استحقاق الأرباح النقدية للشركة بواقع ريال للسهم عن الربع الأخير من 2016.

 

مكة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة جبل عمر للتطوير.

 

الأحد 26 فبراير/شباط:

 

الرياض - البورصة السعودية تطلق السوق الموازية "نمو".

 

الاثنين 27 فبراير/شباط:

 

الرياض - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت اليمامة وموعد استحقاق الأرباح النقدية بواقع 0.25 ريال للسهم عن الربع الأخير من 2016.

 

الخبر - الجمعية العامة العادية لشركة إكسترا.

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