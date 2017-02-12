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سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يكرم وزيرة الصحة السنغالية بجائزة "أفضل وزير في العالم"

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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محمد بن راشد يكرم وزيرة الصحة السنغالية بجائزة "أفضل وزير في العالم"

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال بجائزة "أفضل وزير في العالم"، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من " القمة العالمية للحكومات " التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أيام.

 

واختيرت وزيرة الصحة السنغالية أفضل وزيرة في العالم للدورة الثانية للجائزة لدورها الفاعل في محاربة انتشار مرض "الإيبولا" حيث وضعت برامج مكثفة لزيادة وعي الموطنين والزائرين للتصدي لهذا المرض الخطير وتجنب الإصابة به.

 

وتم اختيار أوا ماري كول سيك من بين ثمانية مرشحين للجائزة التي ترعاها القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع "إيرنست آند يونغ"، وذلك بهدف تكريم الأداء والمبادرات الحكومية المتميزة التي تسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

وتمنح الجائزة للوزراء الذين كان لهم دور قيادي في تنفيذ مشاريع حكومية ناجحة حققت نتائج إيجابية ملموسة على حياة المواطنين والمجتمع.

 

وتم اختيار المرشحين النهائيين من بين أكثر من / 20 / وزيرا طرحت قائمة أسمائهم بناء على مسح عالمي شمل العديد من الحكومات حول العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجمهور لترشيح الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تستقطب أكثر من أربعة آلاف شخصية وطنية وإقليمية وعالمية من أكثر من / 138 / دولة مما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصناع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين، فيما تستضيف القمة / 150 / متحدثا خلال / 114 / جلسة لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.

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