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سياسة واقتصاد

وزير الخدمة المدنية السعودي يوافق على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
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وزير الخدمة المدنية السعودي يوافق على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة

وافق وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية لتحل محل اللائحة السابقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت، أن هذه الخطوة جاءت من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.

 

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله آل صنعاء أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة.

 

وقال "آل صنعاء" إن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة، أنها حددت مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه،

 

ووضعت اللائحة الجديدة إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية.

 

كما وضعت ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها وقد راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات أو العيادات الخاصة.

 

وأكدت اللائحة على ضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته.

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