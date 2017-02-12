7.84 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال عام 2016

بلغت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني في الإمارات 7,841,212,059.41 درهم خلال عام 2016. ووصلت إيرادات الخدمات الحكومية المنفذة عبر الموقع الإلكتروني إلى 2,810,245,882.16 خلال عام 2016، في حين بلغت الإيرادات عبر مراكز الخدمة للعام نفسه إلى 5,030,966,177.25.

ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2016 إلى 38,650,873 تعامل محققاً نمواً بنسبة 6.94%، في حين بلغ عدد إشعارات الاستلام في عام 2016 إلى 19,852,961 بزيادة بنسبة 18.7% عن الفترة نفسها من عام 2015. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 2,413,794 بطاقة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 37.26% مقارنة مع 1,758,609 بطاقة مصدرة عام 2015، أما متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.09 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.1 ثانية فقط.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: "استطاعت خدمة الدرهم الإلكتروني أن تحقق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة، مما يرفد الإيرادات الحكومية، ويوفر الوقت والجهد اللازم لإنجاز مختلف المعاملات. ويعكس الإقبال على هذه المنظومة ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية التي نوفرها ونعمل على تطويرها باستمرار، الأمر الذي دعا العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى اعتمادها كوسيلة للدفع غير النقدي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومكاتب الطباعة".

وأضاف اليتيم: "نحن فخورون بمدى التقدم الذي أحرزته منظومة الدرهم الإلكتروني والإقبال الكبير على استخدام الخدمات الذكية من قبل العملاء من مختلف الجهات، والتي تعتبر خير دليل على نجاحنا بمواكبة أحدث الممارسات الخدمية، والتي ننافس بها دول العالم المتقدم. ويأتي اعتمادنا لهذه المنظومة إيماناً منا بمدى فاعلية تطبيق حلول ذكية ومتكاملة للخدمات الحكومية، التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات بدقة وكفاءة، ودرجة عالية من الأمان وبأوسع تغطية".

واطلقت وزارة المالية العديد من خدمات ومنتجات الدرهم الإلكتروني الجديدة بالشراكة مع بنك أبو ظبي الوطني خلال عام 2016، بهدف إثراء تجربة العملاء المستفيدين من خدمات المنظومة وزيادة كفاءة وفعالية استخدامها في معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعين الحكومي والخاص، وشملت إمكانية الخصم المباشر، وتعبئة رصيد محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدم عن طريق الإنترنت؛ ودفع رسوم الخدمات عبر التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية من حساب المستفيد إلى حساب مقدّم الخدمة في كلا القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال؛ وأكشاك الخدمة الذاتيّة للدرهم الإلكتروني التي تتيح إصدار بطاقات الدرهم الإلكتروني، تعبئة البطاقات وإصدار القسائم الورقيّة ودفع فواتير مزوّدي الخدمات مثل الكهرباء والاتّصالات إلى جانب العديد من منتجات وخدمات منظومة الدرهم الإلكتروني الأخرى.

من جانبه قال سوفرات سايجال ، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للأفراد بنك أبوظبي الوطني: "يعكس الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2016 الثقة والاهتمام المتواصل بمنظومة الدرهم الإلكتروني من المعاملين من أفراد وشركات والجهات الحكومية بتبني طرق الدفع الاسهل والامن لعملائها ".

وأشار سوفرات إلى سعي المنظومة لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم أنظمة المدفوعات نظراً لأهميّة الدور الذي يقوم به تنوّع خيارات الدفع وسهولة إنجاز المعاملات في إنعاش النشاط التجاري.

وأضاف سوفرات بقوله: « يعمل بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين.

وتابع بقوله: "يتمثّل دورنا في بنك أبوظبي الوطني في إتاحة خبراتنا المتعمّقة في مجال الدفع والتحصيل، وتزويد عملاء منظومة الدرهم الإلكتروني بالحلول التي تمكّنهم من التعامل مع مختلف المنصّات والأطر بأمان وسهولة وفعاليّة إلى جانب تعزيز الخبرات الذاتية الآمنة مثل أكشاك الخدمة الذاتيّة للدرهم الإلكتروني، حيث يمضي الاتجاه نحو تسهيل عمليات معاملات الدفع والتحصيل، وزيادة اعتماد نظم الدفع والسداد المبتكرة وإدماجها مع النظم القائمة مع الحفاظ على عناصر المرونة والقابليّة للتطوّر لتلبية احتياجات العملاء الآنيّة والمستقبليّة ".يشار إلى أنّ منظومة الدرهم الإلكتروني تدعم أحدث وسائل وطرق الدّفع المعروفة بما فيها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقميّة الذي يتميّز بواجهة مستخدم موحّدة، سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير للتواؤم مع مختلف المستجدّات والتطوّرات المستقبليّة وتلبية احتياجات مختلف الأفراد والمؤسّسات.

ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات استخدام منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لدفع رسوم الخدمات الحكوميّة الأخرى إلى جانب إمكانيّة استخدامها في دفع رسوم الخدمات والمشتريات في المتاجر ومؤسسات القطاع الخاص كذلك.

وتوفر منظومة الدرهم الإلكتروني مركز اتصال لخدمة العملاء على مدار الساعة وطوال الأسبوع، بالإضافة إلى استقبال الإشعارات بحركات البطاقة عبر الرسائل القصيرة، إلى جانب توفير أجهزة صراف آلي وإيداع نقدي خاصة ومنتشرة في جميع أنحاء الدولة، كما تتيح إمكانية إنجاز معاملات الدفع الذكي لأكثر من 5,000 من رسوم الخدمات الحكومية في الوزارات الاتحادية، الدوائر والهيئات المحلية، التي تتوفر عبر العديد من الطرق، بما فيها محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية أو عن طريق الخصم المباشر من الحسابات المصرفية بعد إطلاق الخدمات الجديدة.

ويشار إلى أنّ منظومة الدرهم الإلكتروني تدعم أحدث وسائل وطرق الدّفع المعروفة، بما فيها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقميّة الذي يتميّز بواجهة مستخدم موحّدة، سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير والتواؤم مع مختلف المستجدات والتطورات المستقبلية وتلبية احتياجات مختلف الأفراد والمؤسسات. هذا ويمكن للأفراد والشركات والمؤسسات استخدام منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني لدفع رسوم الخدمات الحكومية الأخرى إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع رسوم الخدمات والمشتريات في المتاجر ومؤسسات القطاع الخاص كذلك.