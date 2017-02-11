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سياسة واقتصاد

التجارة السعودية: لا صحة لرفع الدعم عن الخبز

أريبيان بزنس
السبت، 11 فبراير 2017
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التجارة السعودية: لا صحة لرفع الدعم عن الخبز

قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم السبت، إنها تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد.

 

وأكدت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن فرق الرقابة تقوم بجولات ميدانية بكافة المناطق للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.

 

وجاء ذلك بعد أن نقلت صحيفة "الوطن" المحلية اليوم السبت عن مصدر في اللجنة الوطنية للمخابز بمجلس الغرف السعودية تأكيده على وجود توجه حكومي لرفع الدعم عن الدقيق بجميع أنواعه قريباً مشيراً إلى أن بعض المخابز استبقت الإجراء بتخفيض وزن الرغيف إلى 50 بالمئة.

 

وتوقع المصدر أيضاً أن يتم تقليل حجم رغيف الخبز الحالي من 500 جرام لكل أربعة أرغفة إلى ما بين 180 إلى 200 جرام أو تخفيض عدده إلى رغيفين مقابل ريال واحد.

 

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية مساء اليوم السبت عن عضو لجنة المخابز بغرفة جدة إسماعيل حمادة إن جهات الاختصاص لم تتوقف عن دعم الخبز، وأن المخابز لا تزال ملتزمة بسعر ريال واحد عن كل 510 جرام من الخبز.

 

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، أن ‏فرق الرقابة تقوم بجولات ميدانية بكافة المناطق، للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع العقوبات فوراً بحق المخالفين.

 

وأوضح "الحسين" أنه بحسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، فإن الحد الأعلى للغرامة يبدأ من 3 آلاف ريال، بينما ينتهي الحد الأدنى، مع إغلاق المحل في حال الاستمرار في تكرار المخالفة.

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