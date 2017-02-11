انطلاق القمة العالمية للحكومات اليوم في دبي﻿

دبي في 12 فبراير-تنطلق اليوم الدورة الخامسة من "القمة العالمية للحكومات" وتستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة واسعة تضم 150 متحدثا في 114 جلسة وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة.

وشهدت القمة، التي باتت تعتبر إحدى أهم مؤسسات استشراف المستقبل الدولية، عدد من التحولات والتوسع في نطاقها هذا العام، حيث تم تحويلها إلى حراك عالمي لخير الشعوب، بعد أن أصبحت الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة والأول من نوعه على مستوى العالم فيما يتعلق باستشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوزية للمستجدات.

وتشمل القمة في دورتها الخامسة أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي. يأتي ذلك في إطار التوسعات في نطاق المواضيع التي تعمل القمة على إثراتها وتوفير منصات مناسبة لإجراء حوارات ونقاشات تضم شخصيات ذوي خلفيات متنوعة حولها. كما تعبر من حرص القمة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تؤسس القمة لحراك عالمي المستوى يجمع أكبر الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات المستقبلية كالعولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة.

كما تعقد أبرز المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومركز أمريكا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية "CLAD".

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس القمة العالمية للحكومات : "هدفنا من القمة ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجمع أهم المنظمات والشركات والقادة ورواد التغيير وصناعة السياسات على منصة واحدة، لاستشراف المستقبل، ومحاولة وضع سيناريوهات علمية حول سلوك المجتمعات والحكومات في المستقبل وكيفية تعاطيها مع التحولات الكبرى التي ستحدثها الثورات الصناعية والرقمية المرتقبة.

وأضاف القرقاوي: "الانشغال بالمستقبل لم يعد ترفاً أو حكراً على دولة دون أخرى، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وفي ميادين كثيرة. " واعتبر أن نجاح الحوار العالمي للسعادة الذي شهدته الإمارات بالأمس يؤسس لنجاح باهر القمة اليوم، ويعد بتحقيق تقدم ملموس في مسيرة الحكومات لتحقيق السعادة لشعوبها.

ونوه معالي القرقاوي أن المناقشات التي سبقت إنطلاق القمة تشكل مسودة عمل لكل المهتمين بالارتقاء بمقياس السعادة والتنمية المستدامة. أما فعاليات القمة التي سنشهدها في الأيام المقبلة فسترسخ من مكانة ودور القمة كلاعب رئيس في تطوير السياسات الحكومية وتعزيز مشاركة الجمهور في رصد المتغيرات والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

وكشف القرقاوي أن دورة هذا العام استقطبت أكثر من 4000 شخصية عالمية يمثلون 139 دولة، من مسؤولين حكوميين وأصحاب الفكر وذوي الاختصاص تمتاز القمة بانطلاقتها في اليوم الأول مع مع حوار استئناف الحضارات، الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشيراً إلى أن هذا الحوار التاريخي يقدم رسالة الإمارات إلى العالم العربي بجمهوره ومؤسسته وقادته بأهمية التعاون لخلق بيئة محفزة على الإبداع وتوفير عوامل التفكير الإيجابي من أجل أن يكمل العرب مسيرتهم التي تركت بصمات مضيئة في تاريخ الإنسانية.

وتستضيف الدورة الخامسة عددا من رؤساء الدول والحكومات ومشاركة مجموعة من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية كالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي والبروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وإيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ويوكيا آمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية.

كما يشارك أبرز رواد الأعمال على مستوى العالم في أحداث القمة مثل إيلون مسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" وشركة "سبيس إكس" وترافيس كالانك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" وريد هوفمان مؤسس شركة "لينكدإن" وغيرهم.

وتعقد خلال القمة، مجموعة من الشراكات العلمية والبحثية مع نخبة من مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة في العديد من المجالات، مثل هارفرد، أكسفورد، ماكينزي، إي تي كيرني، وإرنست أند يونغ، وسيتم إطلاق 10 تقارير بحثية مع شركاء عالميين، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات التنموية.

وعلى خلفية سعي القمة لتفعيل مشاركة الشباب ، وإنطلاقاً من حرصها على لتعزيز مفهوم الابتكار في مؤسسات القطاع الحكومي، تنظم القمة "سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا" والذي يضم ثلاثة مسارات أساسية تشمل جائزة هاكاثون الحكومات الافتراضي للتعاملات الرقمية، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وجائزة أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات.

وفي دورتها الثانية، تأتي جائزة أفضل وزير في العالم لتركز على تجارب الدول النامية وتستثني الوزراء في حكومة دولة الإمارات لضمان الحيادية. حيث سيتم اختيار الوزراء المرشحين وفق معايير محددة وصارمة

شملت الحقائق والأرقام والتأثير المباشر لخططهم ومبادراتهم على حياة الناس ونجاحهم في تنفيذ المبادرات والبرامج بالإضافة إلى معايير السمعة والنزاهة والشفافية. ويعد متحف المستقبل أحد فعاليات القمة الرئيسية والذي يفتح أبوابه للمشاركين والزوار خلال أيام انعقاد القمة. ويعد متحف المستقبل حاضنة فريدة للابتكارات والتصاميم المستقبلية يعمل على استشراف مستقبل قطاعات مختلفة من خلال دمج التطورات التقنية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي فيها وأثر ذلك على حياة الإنسان.

وسيتمكن كافة المهتمين بالقمة والمواضيع التي يتم مناقشتها خلالها، أن يتابعوا وقائعئها وأبرز التحليلات والتعليقات على جلسات القمة والحوارات الدائرة خلالها عن طريق خدمة البث المباشر التي تم إطلاقها هذا العام لأول مرة عبر منصات التواصل الإجتماعي على مدار اليوم وخلال أيام إنعقاد القمة الثلاث.

ويمكن متابعة فعاليات القمة ومعرفة المزيد عن تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني https://worldgovernmentsummit.org وعبر متابعة الوسم #القمة_العالمية_للحكومات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة القمة على تويتر https://twitter.com/WorldGovSummit?lang=ar .