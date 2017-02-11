عمار النعيمي يطلع على مخططات إنشاء ميناء عجمان الجديد بتكلفة تقارب 2 مليار درهم

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على التصاميم والمخططات والدراسات المعدة لمشروع إنشاء ميناء عجمان المزمع تنفيذه في منطقة الزوراء شمال الميناء الحالي بتكلفة اجمالية تقدر ما بين 1.5 الى 2 مليار درهم.

وتتجسد فكرة الميناء الجديد بإنشاء مرسى أعمق وبنية تحتية اقوى يسمح للميناء بالتعامل مع سفن أكبر وقدرة استيعاب أعلى وبالتطور تدريجيا ليصبح ميناء حاويات رئيسي على الصعيد الاقليمي يساهم في نمو اقتصاد عجمان.

واستمع سموه من سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك والسيد لونارد فانغ مدير شركة هيشسون عجمان ومن خلال عرض مرئي الى استعراض لما يحتوي عليه ميناء عجمان الجديد من رصيف بحري بطول 500 متر وجسر ارتباط بطول ثلاثة كيلو مترات وبعمق أكبر يصل الى 12 مترا للتعامل مع سفن تصل حمولتها إلى خمسة آلاف حاوية وهي أكبر بخمسة مرات تقريبا من تلك التي تصل إلى ميناء عجمان حاليا ومحطة برية مساحتها 500 ألف متر مربع لتخزين الحاويات بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية الأخرى، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتضمن العرض المرئي تفاصيل حول ميناء عجمان الجديد الذي سيتم تجهيز رصيفه برافعات من نوع /بوست بنا ماكس/ لتحميل وتفريغ الحاويات بكفاءة عالية وتعمل بأحدث تقنيات التحكم عن بعد لزيادة الفعالية كما سيتم ربط الرصيف مع المحطة البرية عن طريق جسر متعدد الحركة لتسهيل عملية مناولة الحاويات واستخدام مقطورة مزدوجة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجسر الرابط من اجل كفاءة وانسيابية حركة المرور.

ويضم مشروع ميناء عجمان الجديد إنشاء مبنى حديث ومتعدد الطوابق لمكاتب الإدارة للموظفين والفنين كما سيتم بناء غرفة تحكم بالعمليات لتنسيق ورصد جميع الأنشطة في الساحة والرصيف البحري والجسر الرابط لضمان سلسلة العمليات وتقديم اعلى مستوى في خدمة العملاء كذلك سيكون الميناء الجديد متصل بشكل متقن مع الطرق الرئيسية كشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات وطرق أخرى لضمان سلسلة التنقل عبر دولة الامارات مع بنية تحتية مزودة بأحدث ما توصل اليه العلم ونظم التشغيل الحديثة.

وقدم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله لسموه نبذة عن أهمية هذا الميناء الجديد الذي سيعزز القدرة التنافسية لإمارة عجمان و يعزز نمو اقتصادها.