الداخلية الإماراتية:31% نسبة الانخفاض في عدد حرائق المباني والمنشآت عام 2016

كشف اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن انخفاض نسبة حرائق المباني والمنشآت لسنة 2016 بمعدل 31 %، مقارنة بسنة 2015 حيث بلغ عدد الحرائق 3388 فيما بلغ عددها 2352 في 2016.

ووفق المرزوقي انخفضت وفيات حرائق المباني والمنشآت من 33 حالة وفاة عام 2015 الى 16 حالة وفاة في عام 2016 بنسبة 52 %، فضلاً عن انخفاض حرائق المساكن بنسبة تقدر بـ 7% سنة 2016 مقارنة بــ 2015.

وأضاف المرزوقي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقت بنتائج قياسات دولية لمعدلات الحرائق والوفيات الناجمة عنها خلال الأعوام بين /2010 -2014/، مقارنة بنظيراتها من دول العالم المتقدمة، حيث بلغ معدل الحرائق لكل 10،000 نسمة من السكان /2.19 حريق/ ومعدل عدد الوفيات لكل 10،000 نسمة من السكان /0.023 وفاة/، متفوقة بذلك على العديد من دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تقوم من خلال الإدارات الإقليمية في الدولة بواجبات اشرافية ورقابية وتثقيفية توعوية، تتمثل في متابعة وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية لمختلف الاشغالات والتدريب والتثقيف الوقائي، وكذلك واجبات عمليات يومية متمثلة بالاستجابة لحوادث الحريق في المباني والمنشآت، فضلا لمساهمتها كمستجيب لحوادث الاسعاف والانقاذ وحوادث وسائل النقل والحرائق الخاصة بوسائل النقل المختلفة، إلى جانب مشاركة أجهزة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الحالات الطارئة والكوارث المحتملة.

واوضح قائد عام الدفاع المدني، أن متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للمباني والمنشآت المختلفة تعمل تلقائياً عند تعرضها إلى حدوث حرائق بداخلها من خلال أنظمة الإطفاء والإنذار، إضافة إلى تجهيز المتطلبات الخاصة بعمليات الإخلاء من منافذ طوارئ وإنارة احتياطية وأبواب وقواطع حماية لمنع انتشار النار إلى مواقع أخرى، ولتنفيذ أهداف الحماية الذاتية تقوم الادارات الاقليمية بمتابعه تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمؤسسات والمصانع في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال، وذلك من خلال الزيارات وجولات الإشراف والتفتيش الوقائي المعلنة والمفاجئة.

وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل في سياق متصل على وضع الخطط والبرامج التوعوية وصولا إلى تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل ، حيث يشكل الوعي الوقائي للمجتمع المحلي جانباً هاماً ومؤشراً من جوانب سلامة الإنسان وحماية ما يملك ، وذلك عبر تقليل نسب الحوادث وانعكاساتها على الأرواح والممتلكات ، فيتحول كل فرد في موقعه إلى خط دفاع أول في مواجهة ما قد يهدده ويهدد محيطه من أخطار ويأتي ذلك من خلال إعداد خطط التوعية والإرشاد في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة.

على صعيد متصل أوضح العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الاطفاء والحماية والسلامة، أن القيادة العامة للدفاع المدني اتخذت عدداً من الإجراءات ساهمت بانخفاض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها، وذلك بوضع الخطط التشغيلية على مستوى إدارات الدفاع المدني متضمنة المستهدفات الخاصة بالتوعية المجتمعية للحد من الحرائق ووفياتها، ومتابعة التقارير الإحصائية الخاصة بها بشكل / شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي /، إلى جانب التركيز على التمارين الداخلية والاستراتيجية لقطاع الدفاع المدني على مستوى الدولة ، وبنسبة ارتفاع بلغت 58 % عن التمارين المنفذة سنة 2015، وقد بلغ اجمالي عدد التمارين المنفذة في 2016 من خلال مراكز قطاع الدفاع المدني لسنة 1978 تمرينا، اضافة الى التمارين الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مستوى الادارات الاقليمية في الدولة.

وأضاف، أنه تم تأهيل ضباط مراكز الدفاع المدني لأداء مهام التفتيش المفاجئ للمباني والمنشآت ضمن مناطق الاختصاص وذلك بعد أن تم تدريب ضباط المراكز لهذه الغاية في النصف الأول من عام 2016، وليكونوا رديفاً لمفتشي الوقاية والسلامة، بهدف التأكد من توفر الاشتراطات الوقائية للمنشآت ضمن مناطق الاختصاص للمراكز، حيث تم التفتيش على 4167 مبنى ومنشأة من خلال ضباط المراكز ضمن مناطق اختصاص المراكز خلال النصف الثاني من عام 2016م، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية لتوضيح سير وآليات العمل ونتائج التدقيق الدورية.

وأشار العميد محمد النعيمي إلى أن حرائق المساكن والمنازل الخاصة شكلت ما نسبته 57 % من حرائق المباني والمنشآت لسنة2016 الأمر الذي استدعى القيادة العامة للدفاع المدني لإطلاق مبادرة تركيب كواشف الدخان من الحريق في المساكن الخاصة تحت شعار " كاشف الدخان لبيتك أمان "، وكان قد تم تحديد الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية العام الحالي 2017 لتكون فترة للتوعية المجتمعية بأهمية حماية المنازل والمساكن الخاصة بهذه الكواشف وذلك للحد من وفيات وإصابات الحريق.