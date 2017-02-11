السعودية: بدء مناقشة صرف 200 مليار ريال للقطاع الخاص

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إنه سيتم البدء في ورش عمل خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القطاع الخاص في الطريقة المثلى لصرف المبالغ المخصصة لهم المقدرة بـ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، كشف "القصبي" خلال لقاء عقده في غرفة تجارة وصناعة جدة، عن إنشاء هيئة الملكية الفكرية كجهة مستقلة برئاسته، لحماية الحقوق الفكرية بعد انتهاء "هيئة الخبراء" من دراسة جوانبها.

وأشار "القصبي" إلى خضوع 30 نظاماً ولائحة للإعداد والدراسة في وزارته، واصفا نظام المشتريات والمنافسات المعمول به محلياً بـ "القديم" الواجب تغييره بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أنه يتم العمل حالياً على أنظمة عدة أبرزها الشركات الإلكترونية، والامتياز التجاري، والرهن التجاري، والإفلاس، والشركات المهنية.

وكانت وثيقة رسمية كشفت عزم الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار خطتها الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.