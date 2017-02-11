السعودية: الجهات الحكومية يجب أن تزود وزارة المالية ببيانات موظفيها

ذكرت صحيفة سعودية أن الجهات العليا في المملكة وجهت الأجهزة الحكومية بسرعة تزويد وزارة المالية وبشكل عاجل كافة بيانات موظفيها المالية المطلوبة وبشكل مفصل.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" أمس الجمعة عن مصادر مطلعة إن هذا التوجيه جاء على خلفية عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطالبة سابقة لوزارة المالية بتزويدها بما تحتاجه من البيانات المطلوبة حتى لا يؤثر ذلك على التأخير على صرف الرواتب الشهرية للموظفين.

وقالت المصادر إن التوجيه تضمن تشديداً على تحمل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات، وأن على وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لم تلتزم بذلك، على أن يتم إمهال الجهات مدة أسبوع لتوفير بيانات عن رواتب الموظفين والبدلات والانتدابات الشهرية، على أن يوضح فيه بتفصيل دقيق مقر عمل الموظف واسمه والمرتبة والراتب الأساسي والبدلات، إضافة إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قبل وزارة المالية.

كما تضمن التوجيه بأن ترسل وزارة المالية إجمالي المبلغ بدون تفصيل للبنك تحويلاً عن طريق نظام سريع، ويرفع نسخة منه مطابقة لوزارة الخدمة المدنية على أن لا يتم استثناء أي جهة حكومية من ذلك.