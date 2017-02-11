Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية: الجهات الحكومية يجب أن تزود وزارة المالية ببيانات موظفيها

أريبيان بزنس
السبت، 11 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: الجهات الحكومية يجب أن تزود وزارة المالية ببيانات موظفيها

ذكرت صحيفة سعودية أن الجهات العليا في المملكة وجهت الأجهزة الحكومية بسرعة تزويد وزارة المالية وبشكل عاجل كافة بيانات موظفيها المالية المطلوبة وبشكل مفصل.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" أمس الجمعة عن مصادر مطلعة إن هذا التوجيه جاء على خلفية عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطالبة سابقة لوزارة المالية بتزويدها بما تحتاجه من البيانات المطلوبة حتى لا يؤثر ذلك على التأخير على صرف الرواتب الشهرية للموظفين.

 

وقالت المصادر إن التوجيه تضمن تشديداً على تحمل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات، وأن على وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لم تلتزم بذلك، على أن يتم إمهال الجهات مدة أسبوع لتوفير بيانات عن رواتب الموظفين والبدلات والانتدابات الشهرية، على أن يوضح فيه بتفصيل دقيق مقر عمل الموظف واسمه والمرتبة والراتب الأساسي والبدلات، إضافة إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قبل وزارة المالية.

 

كما تضمن التوجيه بأن ترسل وزارة المالية إجمالي المبلغ بدون تفصيل للبنك تحويلاً عن طريق نظام سريع، ويرفع نسخة منه مطابقة لوزارة الخدمة المدنية على أن لا يتم استثناء أي جهة حكومية من ذلك.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة الخدمة المدنية السعودية تطلب بيانات موظفي الدولة

وزارة الخدمة المدنية السعودية: الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل أي موظف

وزارة الخدمة المدنية: عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات السابقة لموظفي الجهات الحكومية بالسعودية

8200 موظف سعودي يقاضون إداراتهم لـ "رفع الظلم"

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية تقترب من رفع الدعم عن الخبز

تسجيل مسرب لمكالمة منسوبة لوزير خارجية مصر ومسؤول إسرائيلي بشأن "تيران وصنافير"

الطاقة الدولية :الطلب العالمي على النفط سيصل الى 98 مليون برميل يوميا هذا العام

وزارة الداخلية الإماراتية تطلق خدمة الحجز المسبق للحصول على خدماتها

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي خبر نيته شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية

مجموعة بن لادن تحصل على تمديد لتسهيل لتوسعة الحرم قيمته 10 مليار ريال

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »