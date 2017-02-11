السعودية تقترب من رفع الدعم عن الخبز

أكد مصدر في اللجنة الوطنية للمخابز بمجلس الغرف السعودية على وجود توجه لرفع الدعم عن الدقيق بجميع أنواعه قريباً في حين استبقت بعض المخابز الإجراء بتخفيض وزن الرغيف إلى 50 بالمئة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المصدر إن الحكومة تحملت ما يفوق الـ50 بالمئة لأكثر من 35 عاماً لدعم المستهلكين النهائيين للخبز، بواقع 4 أرغفة لكل ريال.

وتوقع مصدر الصحيفة أن يتم تقليل حجم رغيف الخبز الحالي من 500 جرام لكل أربعة أرغفة إلى ما بين 180 إلى 200 جرام، أو تخفيض عدده إلى رغيفين مقابل ريال واحد.

كانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن حجم إعانة الدولة لمنتجات الدقيق تبلغ ملياري ريال سنوياً.

ويوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- عن الميزانية العامة للدولة للعام 2017 حيث تضمنت زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي وشملت رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط التي تأثرت فيها المملكة جراء هبوط أسعار النفط. كما تعتزم رفع الدعم الحكومي عن المواطنين.