الطاقة الدولية :الطلب العالمي على النفط سيصل الى 98 مليون برميل يوميا هذا العام

تراجع انتاج النفط العالمي في شهر يناير الماضي حوالي 1.5 مليون برميل يوميا ليصل الى 96.4 مليون برميل يوميا نظرا الى التزامات منظمة "اوبك" بخفض انتاجها وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وذكر تقرير للوكالة أصدرته اليوم حول سوق النفط ان انتاج "اوبك" انخفض حوالي مليون برميل يوميا في الشهر الماضي ليصل الى 32.06 مليون برميل يوميا لتتوافق بنسبة 90 في المئة مع اتفاق خفض الانتاج الذي تم التوصل اليه في شهر نوفمبر الماضي وبدأت تنفيذه الشهر الماضي.

ووحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت ان بعض المنتجين خفضوا انتاجهم بقدر اكبر من المطلوب الا ان انخفاض الانتاج قوبل جزئيا بتدفقات اعلى من ليبيا ونيجيريا اللتين تم اعفاؤهما من التخفيضات.

وأشارت الوكالة الى ان نمو الطلب العالمي سيستمر بالاستقرار وسيرتفع ليصل الى 98 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة حوالي 1.4 مليون برميل يوميا عن العام الماضي.