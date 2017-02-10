وزارة الداخلية الإماراتية تطلق خدمة الحجز المسبق للحصول على خدماتها

أطلقت وزارة الداخلية خاصية الحجز المسبق لمواعيد تقديم الخدمات في 12 مركزا من مراكز اسعاد المتعاملين الاتحادية كمرحلة أولى يتبعها 47 مركزاً على مستوى الدولة خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة تأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على اتباع نهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في تقديم الخدمات بما يحقق أعلى درجات السعادة للمتعاملين، مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة العليا بمضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد لتحقيق المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية، آلية الاستفادة من خاصية الحجز المسبق لمواعيد تقديم الخدمات، مشيراً إلى أنه اصبح بإمكان المتعامل الاستفادة من الخاصية بالولوج إلى تطبيق وزارة الداخلية المتوفر على الهواتف الذكية بمنصاتها المختلفة، واختيار المركز المراد الذهاب اليه وتحديد موعد تقديم المعاملة وطبيعتها، مع استيفاء الاوراق المطلوبة للخدمة لتظهر لديه في التطبيق تذكرة الكترونية توضح له رقم الحجز، و مواعيد تقديم الخدمة والمركز ليتجه بدوره إلى الموقع دون انتظار في الطوابير، والتقدم برقم الحجز لحظة وصوله ومن ثم الحصول على الخدمة في دقائق معدودة.

وأشار إلى أن المتعامل وبموجب خاصية الحجز المسبق بإمكانه إنجاز خدمات مهمة في 59 مركزاً من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة بالتواجد أمام الموظف المختص في الوقت المحدد، ومن أبرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الخاصية، خدمات الجنسية والإقامة والتأشيرات وخدمات المرور والتراخيص وخدمات الدفاع المدني وكذلك الخدمات الشرطية بأنواعها.

وأوضح أن خاصية "الحجز المسبق" تتيح امكانية معرفة أعداد المتعاملين في الانتظار في حالة رغبته المتعامل زيارة المركز المحدد "في نفس التوقيت دون حجز مسبق" ووفقاً للتوزيع الجغرافي لمكان تواجد المتعامل، لافتاً إلى أنه يتم تحديد المعايير الخاصة بالخدمات وفقاً للمؤشرات المتبعة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر ومؤشرات وزارة الداخلية.

وقال أن المستهدف في إطار تطبيق نظام النجوم العالمي تطبيق خاصية الحجز المسبق لتشمل جميع مراكز الخدمة وعددها 59 مركزاً تابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة خلال العام الجاري من بينها 12 مركزاً تم تفعيل الخاصية بها على ان يتم تفعيلها في الـ 47 مركزاً المتبقية في غضون شهور قليلة.

وقال الرائد مهندس خالد محمد النعيمي رئيس قسم قنوات تقديم الخدمة بإدارة إسعاد المتعاملين انه تم تدريب كوادر مراكز الخدمات المعنية على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين والحرص على استقبال المتعاملين القادمين إليهم بتذاكر الكترونية وفقاً لآلية الحجز المسبق لإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد دون تأخير شريطة التزام طالب الخدمة بالحضور في الموعد المحدد واستيفاء كافة الأوراق والرسوم التي تتطلبها الخدمة المقدمة له.

وأشار إلى أبرز مميزات خاصية الحجز المسبق لمواعيد تقديم الخدمات في توفير الوقت للمتعامل، وعدم الحاجة للانتظار في المركز، وتقليل الازدحام في مراكز تقديم الخدمة.

ومن جانبه دعا النقيب يوسف بن حويل رئيس قسم التحول الذكي في الادارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية إلى استخدام خدمة الحجز المسبق المتوفرة من خلال التطبيق الذكي لوزارة الداخلية و الحرص على تحميل التطبيق على اجهزة الهواتف الذكية في بيئاتها المختلفة حيث يحتوي على حزمة من الخدمات الذكية لكافة فئات المجتمع ،ويمتازُ بسهولةِ التصفّح مع وجود خصائصِ عرض لذوي الاحتياجات الخاصة ، بما يعزّزُ من تجربة المستخدِم ، وتمكينه من إنجاز معاملَتهِ بخُطُواتٍ ثلاث كحدٍ أقصى والتعرف على طبيعة الخدمات المتعددة لقطاعات الشرطة ، و الدفاع المدني و الجنسية والإقامة، والمرور والترخيص كخدمة تجديد جواز السفر وخدمة إصدار تأشيرة زيارة للترفيه.

ولفت إلى أن التطبيق يتيح لكل مستخدِمٍ على حِدَه بإعادة ترتيبِ الخِدمات حسبَ اهتماماتِه الشخصية، وسهولةُ الوصولِ الى الخِدماتِ المفضّلة، مع توفر خِدمةُ المساعدةِ الفورية والتي يُمْكِنُ المتعامل من خلالها التواصلُ مع أحد الموظفين للمساعدة عبر ميزةِ التراسُلِ الفوري، كما يوفر التطبيق ما يزيد عن مئتي تنبيه لضمانِ التواصل ومن بين تلك التنبيهات: قربِ انتهاء صلاحية رخصةِ القيادة، أو ملكيةِ المركبة، أو قبل انتهاء جواز السفر.