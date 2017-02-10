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سياسة واقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي خبر نيته شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 فبراير 2017
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صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي خبر نيته شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية

نفى صندوق الاستثمارات العامة المملوك من قبل الحكومة السعودية مساء أمس الخميس ما تم تداوله عن نيته شراء حصة في شركة 6 فلاجز العالمية (six flags) المتخصصة في إدارة المنتزهات الترفيهية.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، قال مصدر مسؤول في الصندوق -الذراع الاستثماري السيادي للسعودية- إن ما أشير إليه من أن الصندوق يقوم بمحادثات مع شركة "6 فلاجز" الأمريكية بشأن شراء حصة في الشركة لا أساس له من الصحة.

 

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلت يوم الأربعاء الماضي عن مصادر قولها إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء حصة في شركة 6 فلاجز.

 

وكانت السعودية منحت في شهر يونيو/حزيران 2016 تصريحاً للشركة الأمريكية للعمل وإنشاء منتزهات ترفيهية في المملكة، وذلك بعد أن تنازلت شركة "دبي باركس" عن الحق الحصري لامتياز الشركة بالشرق الأوسط.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على تحويل 100 مليار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة، بناءً على توصية من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، على أن يتم استثمار هذا المبلغ على مراحل زمنية محددة.

 

وتعد سيكس فلاغز (SIX FLAGS) من أكبر مجموعة حدائق ومتنزهات في الولايات المتحدة٬ ويبلغ الدخل السنوي لها أكثر من 3.1  مليار دولار وتمتلك 18 متنزهاً في ثلاث دول.

 

 

 

 

 

 

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