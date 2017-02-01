متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟

كشفت شروط التسجيل في برنامج (حساب المواطن) السعودي الذي تم فتح التسجيل فيه للمستفيدين مساء أمس الثلاثاء عن الحالات التي سيتم على إثرها استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد.

وكشفت التعليمات المدرجة في الموقع الإلكتروني للحساب والمطلوب من المستفيد الموافقة عليها أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأجيل أو استبعاد الطلب أو استرداد ما صرف دون وجه حق في ثلاث حالات.

وأوضحت أن الحالات الثلاث هي "تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، إخفاؤها وعدم الإفصاح عنها، عدم قيام المستفيد بتحديثها"، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتقدم، بالإضافة لاحتمالية استرداد ما صرف له في حال اكتشاف ذلك.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.