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سياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تستقبل مليون طلب للتسجيل في حساب المواطن

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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وزارة العمل السعودية تستقبل مليون طلب للتسجيل في حساب المواطن

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، إنه تم الرفع إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن حتى الثالثة من مساء اليوم الأربعاء أكثر من مليون طلب للتسجيل منها 547 ألف طلب تسجيل مكتمل.

 

وأضافت الوزارة أن نسبة المواطنين الذين استخدموا جهاز كمبيوتر للتسجيل بلغ 21 بالمئة، فيما سجل 79 بالمئة من المواطنين عبر هواتفهم الذكية.

 

واستقبل مركز الاتصال التابع للبرنامج من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء حتى الثالثة عصراً نحو 43 ألف اتصال، وبلغ معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد أقل من 30 ثانية.

 

وأكد ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين.

 

وأضاف أنه لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، موضحاً أنه سيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

 

وبدء التسجيل الإلكتروني في برنامج "حساب المواطن" مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال الرابط التالي:

 

http://www.ca.gov.sa

 

 

 

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