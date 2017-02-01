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سياسة واقتصاد

البيت الأبيض: حملة البطاقات الخضراء لا يحتاجون لتقديم إقرارات لدخول أمريكا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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البيت الأبيض: حملة البطاقات الخضراء لا يحتاجون لتقديم إقرارات لدخول أمريكا

(رويترز) - قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إنه أصدر تحديثا للإرشادات الخاصة بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة موضحا أن من يتمتعون بإقامة قانونية دائمة أو حملة البطاقات الخضراء لا يحتاجون لتقديم إقرارات لدخول الولايات المتحدة.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحفية "لن يحتاجوا لتقديم إقرار لأنهم إذا كانوا يتمتعون بإقامة قانونية دائمة فإنهم لن يحتاجوا لذلك."

 

وكانت القيود على حملة البطاقات الخضراء بين أكثر العناصر المحيرة في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم الجمعة.

 

كما ناقش مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي التفسير الجديد للقواعد المتعلقة بحاملي البطاقات الخضراء خلال إفادة صحفية يوم الثلاثاء.

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