الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تيلرسون وزيرا للخارجية

(رويترز) - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ريكس تيلرسون مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية ليشغل موقعا رئيسيا في فريق الأمن القومي للرئيس الجمهوري على الرغم من مخاوف بشأن علاقات الرئيس التنفيذي السابق لشركة اكسون موبيل مع روسيا.

وبينما يستمر التصويت أيد 53 من أعضاء مجلس الشيوخ تيلرسون بينما صوت 42 عضوا ضده.

وجرى التصويت على أسس حزبية حيث أيد كل عضو جمهوري تيلرسون بينما عارضه كل ديمقراطي تقريبا.