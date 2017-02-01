وزارة التجارة السعودية: السلعة المعيبة تسترجع حتى وإن رفض المحل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنه في حال كانت السلعة معيبة يحق للمستهلكين إرجاع السلعة، حتى وإن كانت سياسة المحل هي الاستبدال فقط.





ووفقاً لتقرير مقتضب ذكرت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أن الوزارة وجهت المستهلكين في حال الرفض بتقديم بلاغ عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900.