الإماراتي عادل العتيبة رئيسا للهيئة العربية للإستثمار والتطوير

اختارت الأمانة العامة للبرلمان الدولي لعلماء التنمية رجل الأعمال الإماراتي عادل العتيبة كأول رئيس للهيئة العربية للإستثمار والتطوير.

وجاء هذا الإعلان خلال إنعقاد الدورة المصغرة للبرلمان التي رأت في العتيبة الشخصية المثالية لرئاسة الهيئة العربية للإستثمار والتطوير حيث يعتبر من أبرز الشخصيات العربية في مجال الإقتصاد والإستثمار على المستوى العربي والعالمي.

وفق وكالة أنباء الإمارات، قد تم تكليف العتيبة رسمياً لتكوين مجلس ادارة خلال أربعين يوما ليتم الاعلان رسمياً عن نشاطات وفعاليات الهيئة.

ونقلا عن صحيفة الخليج، حقق الإماراتي عادل العتيبة ريادة متميزة في عالم الأعمال والاستثمار واستطاع تكوين شبكة علاقات عالمية من خلال سلسلة من المشاريع الاقتصادية والتنموية الناجحة مع ميزة تنافسية قوية في منطقة الخليج والعالم العربي، حيث وظف استثماراته الكبيرة في مجالات مختلفة، مثل النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة، كما استطاع تطوير استثماراته في مجال توليد الطاقة والبنية التحتية والطيران والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الذكية، كما ساهمت مشاريعه التنموية في استقطاب العديد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة العربية.