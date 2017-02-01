يهود في تكساس يقدمون معبدهم للمسلمين بعد إحراق مسجد عقب خطاب ترامب

قدم يهود في بلدة فيكتوريا في ولايتة تكساس مفتاح معبدهم عقب إحراق المسجد الوحيد في البلدة التي يقطنها قرابة 100 من المسلمين. وقال روبرت لويب رئيس معبد بني اسرائيل لموقع فورورد:" إن الجميع يعرفون بعضهم جيدا في البلدة وتعاطفت مع المسلمين الذين أعرفهم جيدا وحين تقع مصيبة كهذه علينا أن نقف معا" وأضاف بالقول إنه :"هناك قرابة 30 يهودي وحوالي 100 مسلمة في البلدة ومعبدنا كبير بالنسبة لعددنا ويمكن أن نتشارك معهم فيه.

وأحرق مجهولون المركز الإسلامي الواقع بمنطقة فيكتوريا بولاية تكساس الأمريكية بعد قرار الرئيس الجديد دونالد ترامب منع بعض الدول الإسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة .