بلدية دبي والأنصاري توقع اتفاقية لخدمات الدفع عن طريق فروع الأنصاري للصرافة

وقعت بلدية دبي وشركة الأنصاري للصرافة اتفاقية تتيح للمتعاملين دفع مستحقات خدمات الدائرة عن طريق أكثر من 170 فرعا للأنصاري للصرافة في الدولة وذلك بهدف بناء وتعزيز علاقات التعاون بشكل فعال وصولا لشراكة متميزة في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وقع الإتفاقية عن بلدية دبي - في مبناها الرئيسي - سيف راشد الشامسي مدير الإدارة المالية في البلدية، فيما وقعها عن شركة الأنصاري للصرافة،راشد علي الأنصاري مدير عام الشركة.

وقال سيف الشامسي إن بلدية دبي تلتزم بتقديم خدمات متميزة لعملائها لتتجاوز توقعاتهم وتسعى إلى توجيه مختلف الجهود لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح أن الاتفاقية شملت عدة بنود ومواد منها تنفيذ عمليات التحصيل الذكي من عملائها بواسطة أطراف مصرفية / مالية من خلال آلية الربط الذكية المباشرة ومنها شركة الأنصاري للصرافة حسب الشروط وقائمة الرسوم التي ستتقاضاها الشركة من العملاء ضمن منهج العمل الذي قررته البلدية.

ولفت إلى أن الاتفاقية تسري لمدة خمس سنوات تشغيلية وأربعة أشهر تحضيرية وستطبق خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على توفير خدمات الدفع للمعاملات الخاصة بالدائرة عن طريق الفروع الخاصة بالأنصاري للصرافة والمنتشرة على مستوى الدولة حيث تكون خدمة الدفع متاحة في الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار الأسبوع ويمكن للعميل التوجه إلى أقرب فرع للشركة للحصول على الخدمة عوضا عن مراجعة مراكز الدائرة بمقابل رمزي .

وبين أن الإتفاقية تنص على التزام الشركة بجميع أعمال ولوازم حسن تنفيذ عمليات وساطة التحصيل الذكي وذلك باستلام دفعات مستحقات البلدية من عملائها من خلال آلية الربط التقني الذكي بين النظام المالي لبلدية دبي وبين نظام التحصيل المالي للشركة.

من جانبه قال راشد علي الأنصاري ان الشراكة الإستراتجية مع بلدية دبي تعكس جهود الشركة الرامية لمواكبة أحدث الاتجاهات في مجال تزويد المتعاملين بأفضل الخدمات وتوفير أقصى درجات الراحة والكفاءة للعملاء.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستساعد في خدمة المزيد من المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من انتشار الشركة الجغرافي في جميع إمارات الدولة ومواقيت عملها المرنة طيلة أيام الأسبوع لتسديد مدفوعاتهم وإنجاز المعاملات الخاصة ببلدية دبي بسهولة ويسر.