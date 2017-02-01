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سياسة واقتصاد

"دبي للخدمات المالية" تستضيف القمة الـ"11" للهيئات التنظيمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
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"دبي للخدمات المالية" تستضيف القمة الـ"11" للهيئات التنظيمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية القمة الـ" 11" للهيئات التنظيمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز" في دبي وذلك يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي.

 

وتعقد القمة تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بحضور نحو ألف من المختصين في القطاع التنظيمي والحوكمة والمخاطر والامتثال في المنطقة.

 

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحمل قمة العام الحالي اسماً جديداً ـ بعد أن كانت تعرف بقمة الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي ـ يعكس الاهتمام الواسع الذي تشهده المجتمعات العاملة والمهتمة بالتنظيم والحوكمة والامتثال والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى تحقيق أهداف القمة التي تتخلص في كونها منصة للحوار مع دول الجوار التي تتشارك بنفس المخاطر والتحديات والتطلعات التنظيمية.

 

وتنظم القمة سلسلة من المناقشات من قبل خبراء متميزين تتناول آخر التطورات في قطاع تنظيم الخدمات المالية والامتثال في العالم فضلا عن الآثار المترتبة على الساحة السياسية المتغيرة والعقوبات الاقتصادية ومكافحة تمويل الإرهاب ومخاطر الجرائم المالية الناشئة وانسحاب خدمات البنوك المراسلة وإدارة سلسلة التوريد والتهديدات التي يواجهها الأمن الالكتروني.

 

وسيلقى كل من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وسعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة كلمتين في الجلسة الافتتاحية للقمة التي يشارك فيها كبار التنفيذيين من سلطة دبي للخدمات المالية من بينهم الرئيس التنفيذي إيان جونستون.

 

كما سيتحدث ويليام جي ريتش، ملحق الخزانة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والدكتور بدر البنا، المستشار الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صندوق النقد الدولي.

 

وقال جونستون في تصريح صحفي له اليوم: "إنه أمر مشجع أن نرى هذا الزخم القوي الداعم للمجتمع التنظيمي الخاص بقطاع الخدمات المالية والامتثال لضمان تطور مستدام في قطاع الخدمات المالية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية ".

 

وتستعرض القمة ـ التي تشهد حضوراً من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ الأفكار التي تتعلق بتطوير الإطار التنظيمي للمراكز المالية الرائدة في المنطقة.

 

ويشارك جونستون خلال الحدث في حلقة نقاش مع تنفيذيين في مؤسسات وشركات مالية تهدف إلى مناقشة أهمية الثقافة التنظيمية في الشركات في تشكيل سلوك الأعمال، حيث سيقدم عرضاً عاماً للتغييرات الهيكلية التي شكلت ثقافة الأجل القصير المحفوفة بالمخاطر والحاجة إلى اتباع نهج شراكة بين الصناعة والجهات التنظيمية للحيلولة من دون تكرار الأزمة المالية.

 

كما يطرح برايان ستيروالت، المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية وجهة نظره حول الآثار المترتبة على التطورات السياسية الأخيرة والمخاطر الناشئة في ما يتعلق بأمور الامتثال ومخاطر سلوك الأعمال الناشئة عن الثورة الرقمية على الخدمات المالية.

 

ويتحدث بيتر سميث، المدير التنفيذي لقسم السياسات والاستراتيجية لدى السلطة عن أهمية عنصر الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها بما في ذلك البيانات الضخمة وتنظيم التكنولوجيا، وسيعرض الفرص والمخاطر التي يطرحها العالم الرقمي ونهج سلطة دبي للخدمات المالية حول تنظيم التكنولوجيا المالية.

 

وشارك في القمة التي عقدت في العام الماضي نحو" 500 " شخص من مجتمعات الحوكمة والمخاطر والامتثال إضافة إلى هيئات تنظيمية وعاملين في مجال هذه الصناعة على الصعيد الإقليمي والدولي.

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