Arabian business
سياسة واقتصاد

محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للموانئ"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للموانئ"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر.

 

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة اللواء فارس خلف خلفان المزروعي وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وأبوبكر صديق الخوري والمهندس محمد مبارك علي المزروعي، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة "العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" بأبوظبي

محمد بن زايد: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشركة القابضة" برئاسة حسين جاسم النويس

محمد بن زايد يصل الهند للمشاركة في احتفالاتها بيوم الجمهورية

محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية استضافة ألعاب الأولمبياد الخاص 2019

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

شركة الاتصالات السعودية وطيران الإمارات من بين "أكثر العلامات التجارية قيمة"

صندوق أبوظبي للتنمية يمول سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان بـ 330 مليون درهم

اعتقال قس وناشط حاولا تخريب طائرات مقاتلة سعودية بالمطرقة

انخفاض إحلال السعوديات محل المتعاقدات لرقم قياسي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ما أنواع الدخل التي يجب على السعوديين الإفصاح عنها عند التسجيل في حساب المواطن؟

وزارة العمل توجه 7 شركات بإيقاف قرارات فصل عشرات الموظفين السعوديين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »