محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "أبوظبي للموانئ"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر.
ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة اللواء فارس خلف خلفان المزروعي وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وأبوبكر صديق الخوري والمهندس محمد مبارك علي المزروعي، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.
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